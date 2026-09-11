Số ca mắc sởi ở Mỹ vượt hơn 4.500 ca, 479 bệnh nhân phải nhập viện

Má của một thiếu niên xuất hiện vết phát ban đặc trưng của bệnh sởi. (Ảnh: CDC Hoa Kỳ).

Theo CDC, trong số các ca bệnh được xác nhận, có 4.570 ca được báo cáo từ 47 khu vực, trong đó 18 ca liên quan đến du khách quốc tế đến Mỹ.

Trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 19 tuổi chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số các ca bệnh sởi, với 1.914 ca, tương đương 42%.

Tổng cộng có 479 bệnh nhân, chiếm khoảng 10% tổng số ca nhiễm được xác nhận, đã phải nhập viện.

Theo dữ liệu của CDC, khoảng 96% các trường hợp liên quan đến những người chưa được tiêm chủng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng của họ.

Theo dữ liệu được công bố ngày 23/10, tại bang Pennsylvania, dịch sởi tiếp tục lan rộng, với 78 ca mắc mới được báo cáo trong 7 ngày qua. Bang này đã ghi nhận 1.338 ca mắc trên 44 quận, chiếm gần 30% tổng số ca mắc ở Mỹ.

Theo CDC, Trong năm 2025 bang Pennsylvania chỉ ghi nhận 16 trường hợp mắc bệnh sởi.

Bệnh sởi có độ lây nhiễm cao, lây lan qua giọt bắn đường hô hấp và có thể tồn tại trong không khí đến 2 giờ sau khi người nhiễm bệnh rời khỏi khu vực. Bệnh gây sốt, các triệu chứng về đường hô hấp và phát ban, nhưng cũng có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, bao gồm viêm phổi, viêm não và tử vong.

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