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Thế giới

Số bệnh nhân mắc sởi ở Mỹ vượt 4.800 ca

ClockThứ Bảy, 31/10/2026 15:02
Theo dữ liệu mới nhất được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) công bố ngày 30/10 ghi nhận 4.852 trường hợp mắc bệnh sởi được xác nhận.

Số ca mắc sởi ở Mỹ vượt hơn 4.500 ca, 479 bệnh nhân phải nhập việnSố bệnh nhân mắc bệnh sởi tại Mỹ cao kỷ lục, vượt mốc 1.500 ca

 Da của bệnh nhân sau 3 ngày bị phát ban sởi. (Ảnh: CDC)

Trong tổng số đó, 4.834 trường hợp mắc sởi được báo cáo trên 47 khu vực của Mỹ, 18 trường hợp được báo cáo là du khách quốc tế đến Hoa Kỳ, CDC cho biết.

Tổng cộng có 511 bệnh nhân, tương đương 11% số người được xác nhận mắc bệnh sởi, đã phải nhập viện.

Theo CDC, khoảng 96% các trường hợp liên quan những người chưa được tiêm chủng hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng.

Tổng số ca nhiễm tích lũy trong năm nay đã cao hơn gấp đôi so với năm 2025. Có 48 ổ dịch được báo cáo, 90% số ca được xác nhận (2.066 trong số 2.289) có liên quan ổ dịch vào năm 2025.

Sự bùng phát trở lại này đánh dấu số ca mắc sởi hằng năm cao nhất tại Mỹ trong hơn ba thập kỷ. Truyền thông Mỹ trích dẫn ý kiến chuyên gia đưa tin, điều này làm tăng những thách thức mà hệ thống y tế công cộng của nước này đang phải đối mặt.

Kênh truyền hình CNBC đưa tin, sự lây lan của virus phản ánh tỷ lệ tiêm chủng, niềm tin vào các cơ sở y tế giảm và những thách thức ngày càng lớn trong việc thuyết phục người dân tự bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

https://nhandan.vn/so-benh-nhan-mac-soi-o-my-vuot-4800-ca-post999325.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: số bệnh nhânmắc sởiMỹ
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