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Thế giới

Số ca mắc bệnh Ebola tại CHDC Congo tiếp tục tăng

ClockChủ Nhật, 14/06/2026 14:56
Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) hôm nay (14/6) cho biết, số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 710, bao gồm 149 trường hợp tử vong, đồng thời bác bỏ tin đồn trên mạng xã hội cho rằng lệnh phong tỏa toàn quốc đã được ban bố để đối phó với dịch bệnh.

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Các nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tiến hành khử trùng tại Mongbwalu, tỉnh Ituri, CHDC Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã) 

Theo bộ này cho biết, tỷ lệ tử vong do nhiễm Ebola là 21,0%. Tổng cộng có 324 bệnh nhân đang được cách ly hoặc nhập viện, 35 người đã hồi phục.

Bộ Y tế Congo cho biết, không có lệnh phong tỏa nào được ban hành tại các khu vực bị ảnh hưởng và không có biện pháp nào như vậy đang được xem xét, đồng thời kêu gọi công chúng không lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng và dựa vào các kênh chính thức để cập nhật thông tin.

Chính phủ cùng với chính quyền tỉnh, các đối tác và cộng đồng địa phương, đang tiếp tục các biện pháp ứng phó, can thiệp y tế công cộng nhằm phá vỡ chuỗi lây truyền và bảo vệ người dân.

Các đội ứng phó tại hiện trường đang được giám sát dịch tễ, chăm sóc bệnh nhân, truy vết tiếp xúc, mục tiêu tiêm chủng, truyền thông và tham gia cộng đồng.

Trong bản tin cập nhật về dịch bệnh được công bố hôm nay, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, dịch bệnh ở CHDC Congo tiếp tục diễn biến nhanh chóng, với số ca mắc bệnh ngày càng tăng và lan rộng về mặt địa lý.

WHO cho biết, tỷ lệ tử vong do nhiễm Ebola được báo cáo có thể là con số thấp hơn thực tế vì nhiều trường hợp tử vong xảy ra trước khi dịch bệnh được vẫn đang được điều tra.

http://nhandan.vn/so-ca-mac-benh-ebola-tai-chdc-congo-tiep-tuc-tang-post969057.html?gidzl=EGOIC6cx_aCx6nimPgJxHZ4Q6pjwewr8A1LDD2dv-18e5XzbUw2lHIqO7paiygfAAnaTRsLbZjH4RRlpGG

Theo nhandan.vn
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