Thời tiết giao mùa, bệnh nhân nhập viện tăng đột biến

Nhiều trẻ nhập viện với các triệu chứng sốt cao, ho và viêm phế quản.

Số ca nhập viện tăng cao

Tại Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, Trung tâm Y tế (TTYT) Phú Xuân, ghi nhận trong nửa đầu tháng 10/2026, lượng bệnh nhân đến điều trị nội trú tại đây tăng đột biến, tập trung chủ yếu ở người già, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính. Khoa hiện chỉ có quy mô 50 giường bệnh nhưng phải tiếp nhận và điều trị cho 93 bệnh nhân. Việc số ca bệnh tăng vượt công suất thiết kế không chỉ gây áp lực lớn lên đội ngũ y, bác sĩ mà còn làm tăng rủi ro lây nhiễm chéo giữa bệnh nhân và người nhà.

Lo lắng ôm con nhỏ trong tay, chị Nguyễn Thị Bích Phụng (trú tại phường Hương An) chia sẻ: “Con trai tôi 4 tuổi sốt cao kèm viêm phế quản nên gia đình đưa cháu đến TTYT Phú Xuân điều trị. Mặc dù cháu đã hạ sốt nhưng sức khỏe chưa ổn định nên phải tiếp tục ở lại theo dõi và điều trị”.

Không riêng trẻ nhỏ, người cao tuổi - đối tượng có sức đề kháng yếu cũng trở bệnh hàng loạt. Bệnh nhân Nguyễn Văn Huấn (78 tuổi, trú tại phường Kim Long) đang điều trị tại TTYT Phú Xuân cho biết: “Mấy ngày trước tôi bị sốt cao, ho nhiều nên phải nhập viện. Nằm điều trị cả tuần nay rồi nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn”.

Bác sĩ Lê Phan Cát Tiên, Trưởng khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm, TTYT Phú Xuân cho biết: “Bệnh nhân vào viện chủ yếu có triệu chứng sốt, ho, chóng mặt, thể trạng yếu và được chẩn đoán sốt siêu vi kèm viêm phế quản. Nhằm đáp ứng nhu cầu điều trị, chúng tôi đã kê thêm giường bệnh, đồng thời huy động và điều phối nhân lực từ các khoa phòng. Trung tâm cũng chủ động tách riêng các khu vực để tránh lây nhiễm chéo, thường xuyên nhắc nhở người bệnh giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang và tư vấn dinh dưỡng hợp lý”.

Tại tuyến trung ương, Trung tâm Nhi khoa thuộc Bệnh viện Trung ương Huế cũng ghi nhận lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện liên quan đến các bệnh lý hô hấp, truyền nhiễm tăng mạnh kể từ tuần thứ hai của tháng 9/2026. Nếu như tuần đầu tháng 9, Trung tâm chỉ ghi nhận 195 ca nhập viện thì đến tuần thứ hai của tháng 10, con số này đã vọt lên 603 ca. Tương tự, lượt bệnh nhi đến khám tăng hơn 3 lần, từ 851 lượt lên 2.563 lượt trong cùng thời gian. Tại Khoa Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới, nhiều giường bệnh đã phải bố trí tăng cường để đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh lý như cúm mùa, nhiễm virus hợp bào đường hô hấp (RSV), viêm phế quản và các bệnh tiêu hóa.

ThS.BS Trần Thị Hạnh Chân, Phụ trách Khoa Tiêu hóa - Tiết niệu - Bệnh nhiệt đới, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi khoa thông tin: “Khoa đang nỗ lực điều trị tích cực và theo dõi sát diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhi. Khi trẻ đủ điều kiện xuất viện, chúng tôi sẽ hướng dẫn gia đình đưa cháu về chăm sóc và tái khám định kỳ. Giải pháp này giúp giảm bớt áp lực giường bệnh tại viện, đồng thời hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo đối với các trẻ đang điều trị nội trú”.

Chủ động kiểm soát

Theo thống kê từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế), tính đến ngày 14/10/2026, toàn thành phố ghi nhận 577 trường hợp mắc cúm mùa. Tỷ lệ ca mắc tăng 22,5% trong tháng 9 và tiếp tục tăng 9% trong nửa đầu tháng 10, dự báo còn tiếp tục tăng cao. Bên cạnh yếu tố thời tiết giao mùa với nhiệt độ và độ ẩm thay đổi, việc tập trung đông người tại trường học, công sở, nơi du lịch cùng với tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân là những nguyên nhân khiến dịch bệnh dễ lây lan.

BSCKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC Huế cho biết, để chủ động ứng phó, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp, như ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục & Đào tạo chỉ đạo các trường học theo dõi sức khỏe học sinh hằng ngày, bảo đảm thông thoáng phòng học, vệ sinh khử khuẩn và duy trì điều kiện rửa tay bằng xà phòng.

“Chúng tôi tăng cường giám sát đột xuất tại các cơ sở y tế, trường học và cộng đồng khi xuất hiện các ổ dịch hoặc số ca mắc tăng bất thường, đồng thời đẩy mạnh truyền thông cơ sở, giúp người dân nhận biết đúng triệu chứng, các dấu hiệu cảnh báo nặng và không tự ý đi học, đi làm khi đang bị bệnh. CDC Huế cũng khuyến cáo người dân chủ động tiêm vắc-xin cúm hằng năm, nhất là các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh mạn tính. Hiện, đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các loại vắc-xin cúm mùa để phục vụ nhu cầu tiêm chủng của Nhân dân”, bác sĩ Tuấn chia sẻ.

Việc phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế và sự chủ động nâng cao ý thức phòng bệnh của mỗi người dân chính là chìa khóa quan trọng nhất để đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn cộng đồng.