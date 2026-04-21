Phép thử giữa nhiệm kỳ ở Anh

Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) cùng phu nhân tới điểm bỏ phiếu bầu cử Hội đồng địa phương tại London, ngày 7/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo kết quả sơ bộ được công bố, Công đảng cầm quyền mất hơn 200 vị trí ủy viên hội đồng ở Anh và nhường quyền kiểm soát 7 hội đồng địa phương cho các đối thủ. Đảng Cải cách Anh (Reform UK) theo chủ nghĩa dân túy cánh hữu của chính trị gia Nigel Farage lại nổi lên như là một điểm sáng trong cuộc bầu cử. Reform UK bổ sung thêm hơn 350 ủy viên hội đồng vào danh sách của mình, trong khi đảng Xanh cánh tả và đảng Dân chủ tự do trung dung cũng ghi nhận nhiều tiến bộ.

Điểm nhấn của đảng Reform UK trong cuộc bầu cử lần này là việc lần đầu giành được hội đồng địa phương tại khu vực tập trung tầng lớp công nhân ở miền bắc nước Anh, vốn lâu nay được xem là thành trì truyền thống vững chắc của Công đảng. Kết quả bầu cử cũng phản ánh xu hướng phân hóa ngày càng rõ nét trong chính trường Anh, khi các đảng lớn như Công đảng và Bảo thủ đều suy giảm vị thế, trái ngược với sự gia tăng ảnh hưởng của các đảng nhỏ như Reform UK, Xanh và Dân chủ tự do.

Ngay sau khi nhận được kết quả không mấy thuận lợi, Thủ tướng Starmer đã thẳng thắn nhận trách nhiệm khi để Công đảng chịu thất bại tương đối nặng nề trong cuộc bầu cử địa phương. Tuy nhiên, vị Thủ tướng vốn xuất thân từ tầng lớp lao động vẫn mạnh mẽ tuyên bố rằng, thất bại này càng khiến ông quyết tâm thúc đẩy các cam kết cải cách đã đề ra.

Giới phân tích cho rằng, cuộc bầu cử phản ánh sự không hài lòng của cử tri đối với các biện pháp cải cách của Công đảng cầm quyền, dù mới cách đây 2 năm họ đã giúp đảng này giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử. Giáo sư John Curtice thuộc Đại học Strathclyde nhận định rằng, nước Anh đang bước vào giai đoạn chính trị mới, trong đó không đảng nào còn chiếm ưu thế tuyệt đối và cử tri ngày càng phân tán.

Các nhà phân tích cho rằng nếu xu hướng này tiếp diễn, Công đảng có thể đối mặt sức ép nội bộ không ngừng gia tăng liên quan vai trò lãnh đạo của Thủ tướng Starmer trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra năm 2028.

Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng David Lammy kêu gọi duy trì ổn định lãnh đạo thượng tầng, nêu rõ việc “thay tướng giữa dòng” sẽ không mang lại điều tích cực cho Xứ sở sương mù, thậm chí còn có thể đẩy Chính phủ Anh đến bờ vực khủng hoảng. Bộ trưởng Quốc phòng John Healey khẳng định, Thủ tướng Starmer sẽ tiếp tục theo đuổi con đường đã chọn, đồng thời cũng bác bỏ khả năng ông chủ số 10 phố Downing từ chức. Ông Healey cho rằng, kết quả bầu cử lần này là lời cảnh báo buộc chính phủ phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn để lấy lòng cử tri.

Kể từ khi chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ năm 2024, Chính phủ của Thủ tướng Starmer liên tiếp đối mặt nhiều khó khăn, từ tăng trưởng kinh tế trì trệ đến lạm phát tăng cao, áp lực chi phí sinh hoạt kéo dài. Dù vậy, nhà lãnh đạo Anh vẫn nhận được một số đánh giá tích cực trong chính sách đối ngoại, nhất là lập trường vững vàng về cuộc xung đột ở Iran. Cái lắc đầu dứt khoát của Thủ tướng Starmer trước lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tham gia cuộc chiến ở Trung Đông đã được dư luận Anh ủng hộ.

Những khó khăn nêu trên diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Anh đang thúc đẩy cải thiện quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) thời kỳ hậu Brexit. Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến đăng trên báo Mirror cho kết quả khá thú vị, đó là khoảng 59% người dân Anh được hỏi ủng hộ tái gia nhập “mái nhà chung” EU.

Thủ tướng Starmer cũng không giấu quan điểm xích lại gần với liên minh cờ xanh, dù London đã chia tay với EU gần 6,5 năm. Ông cho rằng, việc củng cố quan hệ với EU không chỉ góp phần bảo đảm an ninh mà còn mang lại lợi ích kinh tế, tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động Anh. Nhưng giới quan sát cho rằng, trước khi mơ về một sự tái hợp với EU, chính quyền Anh cần ổn định chính trị trong nước, khôi phục lòng tin của cử tri thông qua các biện pháp tăng trưởng kinh tế, giảm lạm phát và tạo việc làm.

