Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ

Theo Nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ.

Các đại biểu Quốc hội tiến hành biểu quyết trong phiên họp sáng 7/4. (Ảnh: DUY LINH) 

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Quốc hội họp riêng, nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,60% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 488/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 97,6% tổng số đại biểu Quốc hội).

Theo đó, Quốc hội quyết nghị cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ, gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Chiều nay, Quốc hội tiến hành các thủ tục để bầu Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau khi được bầu, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao sẽ tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

