Iran phê duyệt kế hoạch thu phí tàu qua eo biển Hormuz

Tàu chở dầu khí tự nhiên hóa lỏng di chuyển qua eo biển Hormuz về tới cảng Mundra ở Kutch, Ấn Độ ngày 16/3/2026. (Ảnh tư liệu: ANI/TTXVN)

Một ủy ban của Quốc hội Iran đã phê duyệt kế hoạch thu phí đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz - tuyến đường biển chiến lược quan trọng đối với xuất khẩu dầu khí toàn cầu, vốn gần như bị tắc nghẽn do xung đột tại Trung Đông.

Truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một thành viên ủy ban an ninh của Quốc hội cho biết kế hoạch này bao gồm thiết lập hệ thống thu phí bằng đồng rial, thực thi “vai trò chủ quyền của Iran” và hợp tác với Oman bên kia eo biển. Kế hoạch cũng nêu rõ cấm tàu của Mỹ và Israel cũng như tàu của các nước áp đặt lệnh trừng phạt với Iran đi qua eo biển này.

Người phát ngôn Quốc hội Abbas Goudarzi cho biết kế hoạch đã được đưa vào chương trình nghị sự sau khi thu thập hơn 250 chữ ký trong tổng số 290 nghị sĩ. Theo nghị sĩ Alireza Salimi, mục tiêu chính của kế hoạch gồm bảo đảm an ninh hàng hải, thu phí với những tàu gây ô nhiễm môi trường, dịch vụ dẫn đường và thành lập quỹ phát triển khu vực.

Eo biển Hormuz vốn là tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí hóa lỏng xuất khẩu toàn cầu. Theo công ty tình báo hàng hải Kpler, kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, lưu lượng tàu qua khu vực này giảm khoảng 95%, ảnh hưởng mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong bối cảnh này, kênh đào Panama ghi nhận lượng tàu tăng mạnh do eo biển Hormuz bị tắc nghẽn. Phó quản lý kênh đào Ilya Espino de Marotta cho biết trung bình 38-40 tàu đi qua kênh này mỗi ngày trong 2 tuần gần đây, nhiều hơn so với dự kiến 34 tàu/ngày.

Kênh đào Panama là tuyến đường chính nối bờ Đông Mỹ với các nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, chiếm khoảng 5% lượng thương mại hàng hải toàn cầu.

Bà Espino de Marotta cảnh báo lưu lượng 40 tàu/ngày khó có thể được duy trì do hạn chế về không gian, đồng thời dự đoán số tàu chở khí hóa lỏng sẽ tăng trở lại vào tháng 4, sau khi giảm mạnh do xung đột Nga-Ukraine bùng phát.