Nga và Mỹ nhất trí thời điểm nối lại đối thoại song phương

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

RIA Novosti đưa tin Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 27/9 cho biết vòng tham vấn thứ 3 giữa Nga và Mỹ về các vấn đề song phương còn tồn đọng sẽ được tổ chức ngay trong mùa Thu này.

Phát biểu trước báo giới tại New York (Mỹ), ông Lavrov xác nhận: “Đối thoại giữa Nga và Mỹ về vấn đề thị thực, hoạt động của các Đại sứ quán, tài sản ngoại giao cũng như các khía cạnh khác liên quan đến hoạt động thường nhật của các phái bộ ngoại giao vẫn đang diễn ra. Chúng tôi đã tiến hành 2 vòng tham vấn và tôi cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã nhất trí tổ chức vòng thứ 3 trong mùa Thu này.”

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại New York đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng, tập trung vào vấn đề Ukraine và quan hệ song phương.

Bà Zakharova nêu rõ: “Bầu không khí mang tính xây dựng, thực sự là một cuộc làm việc. Hai bên đã thảo luận chương trình nghị sự sau hội nghị thượng đỉnh Anchorage, với trọng tâm là tình hình xung quanh Ukraine, và một lần nữa, tiếp nối những hiểu biết đã đạt được ở Alaska và tìm kiếm con đường giải quyết hòa bình. Dĩ nhiên, phía Mỹ cũng nêu vấn đề xử lý các nguyên nhân gốc rễ của khủng hoảng. Một chương trình nghị sự sâu rộng về quan hệ song phương cũng được đề cập.”

Bà lưu ý phái đoàn Nga trước đó đã nhiều lần tiếp xúc với ông Rubio bên lề các sự kiện, song cuộc gặp tại New York là lần hội đàm toàn diện đầu tiên giữa hai ngoại trưởng./.