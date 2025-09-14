  • Huế ngày nay Online
Tổng thống Putin nói về ‘sai lầm lớn’ liên quan tới hiệp ước hạt nhân New START

ClockThứ Ba, 23/09/2025 08:53
Tổng thống Vladimir Putin lưu ý Hiệp ước New START, được Liên bang Nga và Mỹ ký năm 2010, là thỏa thuận song phương cuối cùng còn lại nhằm giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân, nếu để hiệp ước hết hạn sẽ là một sai lầm lớn.

Nga khánh thành Trung tâm vũ trụ quốc gia mới NSCTổng thống Putin: Lợi ích an ninh của Nga và Ukraine không thể tách rời

 Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Điện Kremlin ở Moskva (Moscow), Liên bang Nga. Ảnh: Sputnik

Kênh RT của Liên bang Nga trưa 22/9, theo giờ địa phương, dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moskva (Moscow) sẵn sàng tiếp tục tuân thủ Hiệp ước New START về vũ khí hạt nhân thêm một năm ngay cả sau khi hiệp ước hết hạn vào tháng 2 năm sau.

Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Liên bang Nga vào ngày 22/9, ông Putin nói rằng do những bước đi thù địch và mang tính phá hoại mà phương Tây đã thực hiện trong những năm gần đây, nền tảng của quan hệ xây dựng và hợp tác giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã bị suy yếu nghiêm trọng.

 “Qua từng bước, hệ thống các hiệp định Xô – Mỹ và Nga – Mỹ về kiểm soát tên lửa hạt nhân và vũ khí phòng thủ chiến lược đã gần như bị tháo dỡ hoàn toàn”, ông Putin cho biết đồng thời nhấn mạnh rằng hệ thống các hiệp định giữa Liên bang Nga và Mỹ – hai quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới – từ lâu đã đóng vai trò là yếu tố ổn định và góp phần duy trì ổn định toàn cầu cũng như an ninh quốc tế.

Ông Putin lưu ý rằng Hiệp ước New START, được Liên bang Nga và Mỹ ký năm 2010, là thỏa thuận song phương cuối cùng còn lại nhằm giới hạn số lượng vũ khí hạt nhân.

Trong bối cảnh đó, nhà lãnh đạo Liên bang Nga cảnh báo rằng để hiệp ước này hết hiệu lực và từ bỏ di sản của nó sẽ là “một bước đi sai lầm và thiển cận, theo quan điểm của chúng tôi, điều này cũng sẽ tác động tiêu cực đến các mục tiêu của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT)”.

Tổng thống Putin công bố rằng để tránh khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang chiến lược và bảo đảm “một mức độ dự đoán và kiềm chế chấp nhận được”, Liên bang Nga sẵn sàng tiếp tục tuân thủ các giới hạn cốt lõi của Hiệp ước New START trong vòng một năm sau ngày 5/2/2026.

“Dựa trên phân tích tình hình, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định về việc có duy trì những sự tự kiềm chế tự nguyện này hay không”, ông Putin bổ sung.

Đồng thời, ông Putin nhấn mạnh rằng Moskva sẽ chỉ thực hiện biện pháp này nếu Mỹ “có động thái tương tự và không tiến hành những bước đi làm suy yếu hoặc phá vỡ sự cân bằng hiện có của năng lực răn đe”.

Tổng thống Putin đã chỉ thị các cơ quan liên quan của Liên bang Nga tiếp tục giám sát chặt chẽ các hoạt động của Mỹ liên quan đến kho vũ khí tấn công chiến lược và mọi kế hoạch mở rộng các thành phần chiến lược của hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ.

Nếu xác định rằng Washington đang có những hành động làm suy yếu nỗ lực của Moskva nhằm duy trì nguyên trạng đối với vũ khí tấn công chiến lược, Tổng thống Putin khẳng định Liên bang Nga sẽ “đáp trả tương ứng”.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: Tổng thống Putinliên quanhiệp ước hạt nhânNew START
