Tổng thống Mỹ đánh giá cao phản ứng của lực lượng chức năng sau vụ nổ súng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump tại tiệc tối thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà trắng ở khách sạn Washington Hilton, thủ đô Washington D.C., tối 25/4/2026. (Ảnh: independent.co/TTXVN)

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho rằng đây quả là một buổi tối đáng chú ý tại Washington D.C. Mật vụ Mỹ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm việc hết sức xuất sắc, hành động nhanh chóng và đầy can đảm. Tay súng đã bị bắt giữ.

Buổi tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà trắng đã bị gián đoạn do một sự cố nổ súng tại khách sạn Washington Hilton, buộc lực lượng mật vụ phải nhanh chóng hộ tống Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania Trump và các quan chức cao cấp ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sự việc xảy ra vào thời điểm khách mời đang dùng món khai vị trong hội trường chính. Từ khu vực tiền sảnh gần đó, khoảng 10 phát súng đã vang lên, gây hoảng loạn trong đám đông.

Lực lượng mật vụ và cảnh sát lập tức phản ứng, rút vũ khí và yêu cầu khách tham dự tìm nơi ẩn nấp hoặc lùi khỏi khu vực nguy hiểm. Tổng thống Trump cùng phu nhân Melania Trump được hộ tống ra ngoài an toàn và nhanh chóng.

Phó Tổng thống JD Vance cùng nhiều quan chức cao cấp khác, bao gồm Phó Chánh văn phòng Nhà trắng Stephen Miller, Người phát ngôn báo chí Karoline Leavitt, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI) Tulsi Gabbard và Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng có mặt tại sự kiện và đã rời khỏi hiện trường an toàn.

Giới chức Mỹ xác nhận nghi can đã bị lực lượng an ninh vô hiệu hóa ngay tại khu vực tiền sảnh. Không có thương vong.

Sau khi tình hình được kiểm soát, Tổng thống Trump đã quay trở lại hội trường và tiếp tục tham dự buổi tiệc, nhận được sự hoan nghênh từ nhiều người có mặt. Sự trở lại này được xem là một dấu hiệu cho thấy quyết tâm duy trì hoạt động bình thường bất chấp sự cố an ninh.

Những chi tiết mới được tiết lộ cho thấy dường như nghi can đã lắp ráp vũ khí ngay bên trong một khu vực ít được giám sát gần lối vào, trước khi tiến hành tấn công hướng về hội trường chính.

Một nhân chứng trực tiếp, bà Helen Mabus, tình nguyện viên làm việc tại sự kiện, cho biết nghi can đã xuất hiện trong một phòng tạm gần khu vực chứa xe phục vụ, nơi “không có an ninh kiểm soát” vào thời điểm đó. Đối tượng lấy một vật dài từ trong túi và tiến hành lắp ráp ngay tại chỗ. Nhân chứng mô tả vũ khí này “không giống một khẩu súng thông thường” và có chiều dài đáng chú ý.

Sau khi hoàn tất việc lắp ráp, nghi can được cho là đã nhanh chóng di chuyển về phía cầu thang dẫn xuống hội trường, nơi hàng trăm khách mời đang tham dự buổi tiệc. Ngay sau đó, nhiều phát súng được bắn ra theo nhiều hướng khác nhau, gây ra tình trạng hoảng loạn trong đám đông.

Hiện danh tính và động cơ của nghi can vẫn chưa được công bố. Các cơ quan hữu quan cho biết cuộc điều tra đang tiếp tục và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có kết quả chính thức.

Sự cố này một lần nữa làm nổi bật những thách thức về an ninh tại các sự kiện cấp cao, đặc biệt trong bối cảnh các mối đe dọa ngày càng phức tạp đối với các nhân vật lãnh đạo quốc gia. Dự kiến sự cố này sẽ dẫn đến việc rà soát toàn diện các quy trình bảo vệ tại các sự kiện quốc gia.

Tổng thống Trump cho biết đã trao đổi với các đại diện phụ trách sự kiện và buổi dạ tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà trắng sẽ được sắp xếp lại trong vòng 30 ngày.

Buổi tiệc năm nay đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Trump tham dự với tư cách lãnh đạo đương nhiệm, sau khi không tham gia trong nhiệm kỳ trước. Sự kiện vốn đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông, trong bối cảnh có nhiều tranh luận xoay quanh mối quan hệ giữa chính quyền và báo chí.

https://nhandan.vn/tong-thong-my-danh-gia-cao-phan-ung-cua-luc-luong-chuc-nang-sau-vu-no-sung-post958528.html