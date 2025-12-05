  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Israel: Bạo lực nổ ra tại Jerusalem khiến 13 cảnh sát bị thương

ClockThứ Sáu, 19/12/2025 08:32
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 18/12, một vụ bạo lực nghiêm trọng nhằm vào lực lượng cảnh sát đã xảy ra trên phố Hanna ở Jerusalem, khiến 13 cảnh sát bị thương trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm đỗ xe thường lệ.

Dự báo thế giới 2026: Tương lai trắc trởIsrael không kích Liban ngay sau lần đối thoại trực tiếp đầu tiênCác bên trung gian họp bàn giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Cảnh sát Israel gác tại khu vực đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 5/4/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN 

Theo cảnh sát Israel, vụ việc bắt đầu khi cảnh sát lập biên bản một phương tiện vi phạm giao thông. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một số thanh niên thuộc cộng đồng Do Thái Chính thống cực đoan (haredi) bị nghi trốn nghĩa vụ quân sự. Khi cảnh sát tiến hành tạm giữ để bàn giao cho quân cảnh, những người xung quanh đã phản ứng dữ dội, nhanh chóng biến hiện trường thành bạo loạn.

Các đối tượng quá khích đã ném đá vào cảnh sát, lật úp một chiếc ô tô, đồng thời ném thùng rác và nhiều vật dụng khác về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tình hình mất kiểm soát, cảnh sát phải điều động lực lượng tăng viện, bao gồm cả Cảnh sát Biên phòng, song các đơn vị này cũng tiếp tục bị tấn công. Cảnh sát Khu vực Jerusalem đã cho phép sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và đưa phương tiện bị lật ra khỏi vòng vây. 

Cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ 4 người với cáo buộc tham gia các hành vi bạo lực nhằm vào cảnh sát. Công tác kiểm soát trật tự và điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.

Tổng thanh tra Cảnh sát Israel Kobi Shabtai lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định đây là hành vi coi thường pháp luật nghiêm trọng và nhấn mạnh những người tham gia bạo lực sẽ bị xử lý nghiêm minh. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng tuyên bố việc tấn công cảnh sát là “lằn ranh đỏ”, đồng thời cam kết có biện pháp cứng rắn đối với mọi hành vi đe dọa an toàn lực lượng thực thi pháp luật và trật tự công cộng.

Vụ việc một lần nữa làm nổi bật những căng thẳng sâu sắc trong xã hội Israel liên quan đến vấn đề nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Việc một bộ phận người Do Thái Chính thống cực đoan trốn tránh nhập ngũ từ lâu đã gây tranh cãi gay gắt, làm gia tăng bất bình trong dư luận và trở thành nguồn cơn của nhiều xung đột giữa cộng đồng này với chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật.

Theo baotintuc.vn
 Từ khóa: IsraelBạo lựcnổ raJerusalemcảnh sátbị thương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phòng chống bạo lực gia đình

Ngày 17/11, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Friedrich Ebert Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình - Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”.

Phòng chống bạo lực gia đình
Xử lý hơn 20 xe khách “trá hình” núp bóng hợp đồng, du lịch trong đợt ra quân

Tối 12/11, Công an TP. Huế cho biết lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra quân kiểm tra, xử lý đối với tình trạng xe hoạt động theo tuyến cố định nhưng “núp bóng” dưới hình thức vận chuyển khách hợp đồng, du lịch; thậm chí dừng đỗ, đón trả khách tùy tiện, gây mất trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Xử lý hơn 20 xe khách “trá hình” núp bóng hợp đồng, du lịch trong đợt ra quân

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top