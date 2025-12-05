Israel: Bạo lực nổ ra tại Jerusalem khiến 13 cảnh sát bị thương

Cảnh sát Israel gác tại khu vực đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 5/4/2023. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo cảnh sát Israel, vụ việc bắt đầu khi cảnh sát lập biên bản một phương tiện vi phạm giao thông. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện một số thanh niên thuộc cộng đồng Do Thái Chính thống cực đoan (haredi) bị nghi trốn nghĩa vụ quân sự. Khi cảnh sát tiến hành tạm giữ để bàn giao cho quân cảnh, những người xung quanh đã phản ứng dữ dội, nhanh chóng biến hiện trường thành bạo loạn.

Các đối tượng quá khích đã ném đá vào cảnh sát, lật úp một chiếc ô tô, đồng thời ném thùng rác và nhiều vật dụng khác về phía lực lượng làm nhiệm vụ. Trước tình hình mất kiểm soát, cảnh sát phải điều động lực lượng tăng viện, bao gồm cả Cảnh sát Biên phòng, song các đơn vị này cũng tiếp tục bị tấn công. Cảnh sát Khu vực Jerusalem đã cho phép sử dụng lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận và đưa phương tiện bị lật ra khỏi vòng vây.

Cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ 4 người với cáo buộc tham gia các hành vi bạo lực nhằm vào cảnh sát. Công tác kiểm soát trật tự và điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.

Tổng thanh tra Cảnh sát Israel Kobi Shabtai lên án mạnh mẽ vụ tấn công, khẳng định đây là hành vi coi thường pháp luật nghiêm trọng và nhấn mạnh những người tham gia bạo lực sẽ bị xử lý nghiêm minh. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir cũng tuyên bố việc tấn công cảnh sát là “lằn ranh đỏ”, đồng thời cam kết có biện pháp cứng rắn đối với mọi hành vi đe dọa an toàn lực lượng thực thi pháp luật và trật tự công cộng.

Vụ việc một lần nữa làm nổi bật những căng thẳng sâu sắc trong xã hội Israel liên quan đến vấn đề nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Việc một bộ phận người Do Thái Chính thống cực đoan trốn tránh nhập ngũ từ lâu đã gây tranh cãi gay gắt, làm gia tăng bất bình trong dư luận và trở thành nguồn cơn của nhiều xung đột giữa cộng đồng này với chính quyền và lực lượng thực thi pháp luật.