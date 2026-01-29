Iran lên tiếng về thỏa thuận hạt nhân trước áp lực từ Mỹ

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Tehran. (Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN)

Trang web chính thức của Tổng thống Iran đưa tin, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh, Iran ưu tiên bảo vệ an ninh đi đôi với thiết lập hòa bình và ổn định lâu dài trong khu vực; đồng thời nhất quán với cách tiếp cận "ngoại giao dựa trên nhân phẩm", tôn trọng khuôn khổ luật pháp quốc tế, tôn trọng lẫn nhau và kiềm chế không đe dọa hoặc cưỡng chế.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào đối với đất nước và người dân nước này.

Ông cho rằng hành động của các nước phương Tây không nhất quán với lời nói thực tế, phản ánh sự thiếu cam kết đối với ngoại giao cũng như luật pháp quốc tế.

Về phần mình, Tổng thống UAE Zayed Al Nahyan tái khẳng định cam kết hỗ trợ các sáng kiến thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực.

Ông cũng giống như Tổng thống Iran đều nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại và ngoại giao trong giải quyết các thách thức và duy trì hòa bình khu vực.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng tuyên bố, Tehran sẵn sàng nối lại đàm phán về thỏa thuận hạt nhân với Mỹ và rằng nước này không bao giờ có kế hoạch chế tạo vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Iran đang ở thăm Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực.

Phát biểu trước những động thái quân sự căng thẳng gần đây của Mỹ nhằm vào Iran và tác động của Israel trong vấn đề này, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã lên tiếng phản đối Israel “tìm cách thuyết phục Mỹ tấn công Iran”, đồng thời cảnh báo điều này sẽ gây tổn hại cho khu vực. Người đứng đầu ngành ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng Washington sẽ không nghe theo thuyết phục của Israel.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã ấn định thời hạn chót nhận phản hồi của Iran cho đề nghị của Mỹ, đồng thời bày tỏ tin tưởng Iran sẽ muốn đạt được thỏa thuận để tránh khỏi các hành động quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump từng cảnh báo thời gian để hai bên đạt được thỏa thuận "đang cạn dần" và hiện tại, một hạm đội tàu chiến lớn của Mỹ do tàu sân bay Abraham Lincoln dẫn đầu đang hướng về phía vùng biển gần Iran.

