Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy hành lang năng lượng thay thế giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

ClockThứ Năm, 19/03/2026 15:02
Trong nỗ lực nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng do việc Iran phong tỏa eo biển chiến lược Hormuz, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách thúc đẩy một hành lang năng lượng thay thế thông qua mở rộng đường ống dẫn dầu hiện có giữa nước này với Iraq (ITP).

Thổ Nhĩ Kỳ: Phát hiện hệ thống đường hầm 1.600 năm tuổi bên dưới di sản thế giớiBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung gặp Bộ trưởng Ngoại giao các nước UAE, Ai Cập và Thổ Nhĩ KỳThổ Nhĩ Kỳ: Nổ và hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu lớn nhất

Tàu chở khí hóa lỏng Shivalik cập cảng Mundra, Ấn Độ sau khi di chuyển qua eo biển Hormuz ngày 16/3/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN) 

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình NTV ngày 18/3, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar cho biết Ankara đã đề xuất mở rộng ITP, vốn đang kết nối giữa Kirkuk ở miền bắc Iraq với cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ, kéo dài đến tận Basra - trung tâm sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở miền nam Iraq.

Ankara ước tính kế hoạch này có thể đáp ứng một phần đáng kể lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iraq, đồng thời mở ra các thị trường mới. Theo Bộ trưởng Bayraktar, khoảng 1,5 triệu thùng dầu, tức gần 50% lượng dầu xuất khẩu mỗi ngày của Iraq, trên thực tế có thể được vận chuyển an toàn qua đường ống mới để tiếp cận nhiều khách hàng mới, đặc biệt là ở khu vực Địa Trung Hải.

Đề xuất của Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra nhằm phản ứng với gián đoạn nghiêm trọng việc đình trệ vận chuyển dầu thô qua eo Hormuz. Bộ trưởng Bayraktar nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã cảnh báo từ nhiều năm trước về nguy cơ đối với các "điểm nghẽn" như Hormuz và giờ là lúc thực thi các phương án dự phòng. 

ITP dài khoảng 970km, kết nối Kirkuk với Ceyhan từ năm 1976. Tuy nhiên, hệ thống đường ống chính đã gần như tê liệt kể từ năm 2014 sau các cuộc tấn công của lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Tuy nhiên mới đây, chính quyền Baghdad thông báo công tác phục hồi đường ống đang gần hoàn tất, và đã ký kết một thỏa thuận với chính quyền tự trị Kurdistan để nối lại hoạt động xuất khẩu qua Thổ Nhĩ Kỳ.

Việc kéo dài tuyến đường ống ITP đến Basra cũng là một phần trọng yếu của đại dự án "Con đường Phát triển" của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là kế hoạch đầy tham vọng của Ankara nhằm xây dựng một mạng lưới vận tải và năng lượng xuyên suốt từ vịnh Ba Tư qua lãnh thổ Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ, biến khu vực này thành cầu nối kinh tế mới giữa châu Á và phương Tây.

Hiện, Ankara cũng đang thúc đẩy các kết nối năng lượng khác nhằm củng cố vai trò là trung tâm trung chuyển năng lượng khu vực. Ông Bayraktar cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành đàm phán với Saudi Arabia để xây dựng một đường dây truyền tải điện tới Thổ Nhĩ Kỳ và từ đó dẫn sang châu Âu.

Theo nhandan.vn
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đã có cuộc gặp, làm việc với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko. Hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga
Thị trường năng lượng 'nóng' trở lại

Chỉ sau một phiên hạ nhiệt ngắn ngủi, nguy cơ đứt gãy tuyến hàng hải huyết mạch qua eo biển Hormuz lại thổi bùng đà tăng của thị trường năng lượng, kéo giá dầu Brent vọt lên sát mốc 92 USD/thùng, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ lịch sử của IEA.

Thị trường năng lượng nóng trở lại

