Nghị viện châu Âu thông qua cải cách về giải quyết vấn đề người di cư

Quang cảnh phiên họp Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp. (Ảnh: THX)

Với 418 phiếu thuận và 218 phiếu chống, Nghị viện châu Âu (EP) ngày 17/6 đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể giam giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu Âu (EU).

Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các “trung tâm hồi hương” bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó - điều mà một nhóm quốc gia đang muốn thực hiện.

Đan Mạch, Áo, Hy Lạp, Đức, Hà Lan và một số nước khác đã và đang nghiên cứu các phương án thiết lập các trung tâm này.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết mục tiêu của các nước này là có thể thành lập các trung tâm như vậy trong năm nay để chúng có thể đi vào hoạt động từ năm 2027.

Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm.

Nhà chức trách các nước EU cũng được phép khám xét công dân nước thứ ba, nhà ở của họ hoặc các cơ sở liên quan khác và tịch thu tài sản cá nhân trong quá trình hồi hương những người di cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, những quy định mới này còn cần được các nước thành viên EU thông qua để có hiệu lực. Hều hết các biện pháp mới sẽ được áp dụng ngay sau đó và một số điều khoản sẽ có hiệu lực sau 12 tháng.

Các nước EU đã phải nỗ lực tìm kiếm các biện pháp cứng rắn hơn trong bối cảnh dư luận ngày càng bất mãn với vấn đề người di cư, điều đã tạo điều kiện cho các đảng cực hữu giành được nhiều thắng lợi trong các cuộc bầu cử trên khắp lục địa.

Khi số lượng người di cư đến EU giảm vào năm 2025, các nước thành viên đã chuyển trọng tâm sang cải thiện hệ thống hồi hương họ. Hiện tại, chưa đến 30% số người di cư bị trục xuất thực sự được đưa trở về đất nước họ.

Mặc dù vậy, các biện pháp mới này vẫn vấp phải các luồng ý kiến trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng các trung tâm hồi hương bên ngoài EU có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc hồi hương và ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp.

Tuy nhiên, những người chỉ trích lại hoài nghi về hiệu quả của chúng và chỉ ra những trở ngại mà các dự án tương tự gặp phải.

Anh đã từ bỏ kế hoạch đưa người nhập cư trái phép sang Rwanda, trong khi các cơ sở do Italy điều hành để xử lý người di cư ở Albania đang đối mặt với những thách thức pháp lý và tốc độ tiếp nhận chậm.