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Thế giới

Tổng thống Mỹ hối thúc Thượng viện thông qua dự luật cải cách bầu cử

ClockThứ Ba, 28/07/2026 08:58
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang kêu gọi Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune duy trì hoạt động của cơ quan lập pháp này và không cho phép các nhà lập pháp nghỉ hè cho đến khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại đây thông qua dự luật cải cách bầu cử của ông.

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 Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Yêu cầu này được Tổng thống Trump đưa ra trong một bài đăng ngày 27/7 trên mạng xã hội Truth Social, trong bối cảnh ông đang gia tăng áp lực buộc ông Thune phải tìm cách thông qua Đạo luật SAVE America – dự luật vốn đã bị đình trệ và chưa thể thông qua tại Thượng viện. Dự luật này yêu cầu cử tri phải xuất trình bằng chứng về quyền công dân và giấy tờ tùy thân khi tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang, đồng thời cắt giảm mạnh hình thức bỏ phiếu qua thư, nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Tổng thống Trump viết trên bài đăng rằng ông John Thune không nên để các thượng nghị sĩ “rời khỏi thủ đô” cho đến khi thông qua Đạo luật SAVE America, hoặc – một phương án thậm chí còn tốt hơn nhiều – là chấm dứt quy trình tranh luận kéo dài nhằm cản trở bỏ phiếu (filibuster), để đảng Cộng hòa có thể nhanh chóng thông qua mọi thứ mà họ hằng mong muốn.

Tổng thống Trump đã nhiều lần kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Thượng viện bãi bỏ quy tắc "số phiếu tối thiểu để thông qua" (yêu cầu phải có ít nhất 60 phiếu thuận để thông qua một dự luật), nhằm cho phép đảng Cộng hòa thông qua Đạo luật SAVE America với đa số phiếu đơn giản tại cơ quan lập pháp mà họ đang nắm quyền kiểm soát với tỷ lệ 53-47. Tuy nhiên, đề xuất này dường như không nhận được đủ sự ủng hộ để được thông qua, ngay cả khi chưa tính tới quy tắc filibuster.

Toàn bộ các nghị sĩ đảng Dân chủ tại Thượng viện đều bày tỏ sự phản đối đối với Đạo luật SAVE America. Ngoài ra, bốn nghị sĩ đảng Cộng hòa, gồm Susan Collins (bang Maine), Mitch McConnell (bang Kentucky), Lisa Murkowski (bang Alaska) và Tillis – từng bỏ phiếu chống lại một kiến nghị hồi tháng 6 về việc đưa dự luật này vào gói ngân sách của đảng Cộng hòa.

Trong nỗ lực vượt qua rào cản filibuster tại Thượng viện, ngày 22/7, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua khung ngân sách trị giá 95 tỷ USD do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ủng hộ, trong đó bao gồm các nội dung của Đạo luật SAVE America. Mục tiêu của ông Johnson là thúc đẩy khung ngân sách này thông qua quy trình quy trình điều chỉnh ngân sách, vốn chỉ đòi hỏi đa số phiếu đơn giản tại Thượng viện.

Tuy nhiên, quan chức tư vấn về quy trình của Thượng viện có thể bác bỏ nỗ lực thông qua một cuộc cải tổ quy định bầu cử dưới hình thức dự luật ngân sách. Đồng thời, cũng chưa rõ liệu một dự luật điều chỉnh ngân sách có chứa các nội dung của Đạo luật SAVE America có thể đạt được ngưỡng 50 phiếu bầu tại Thượng viện hay không.

Dù vậy, tuần trước, Tổng thống Trump đã kêu gọi Thượng viện thông qua nghị quyết ngân sách này trước khi bước vào kỳ nghỉ tháng 8. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu kỳ nghỉ vào ngày 7/8 và họp trở lại vào ngày 14/9.

https://nhandan.vn/tong-thong-my-hoi-thuc-thuong-vien-thong-qua-du-luat-cai-cach-bau-cu-post978290.html

Theo nhandan.vn
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