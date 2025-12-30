Mỹ, châu Âu bàn bước tiếp theo thúc đẩy tiến trình hòa bình Ukraine

Một toà nhà bị hư hỏng sau vụ không kích của Nga xuống quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 21/7/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Các quan chức Mỹ đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia của Anh, Pháp và Đức, cùng đại diện cấp cao của Ukraine nhằm thảo luận các bước đi tiếp theo trong tiến trình ngoại giao hiện nay về chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thông báo trên mạng xã hội X vào ngày cuối cùng của năm 2025, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về vấn đề Ukraine, ông Steve Witkoff, cho biết cuộc điện đàm có sự tham gia của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Donald Trump và là người thường tham gia các cuộc đàm phán) và Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia (NSDC) của Ukraine, ông Rustem Umerov, người đóng vai trò Trưởng đoàn tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, các nước đồng minh và Nga.

Theo ông Witkoff, các bên tập trung bàn cách thúc đẩy đối thoại theo hướng thực chất, trong đó có việc tăng cường các bảo đảm an ninh và xây dựng những cơ chế điều phối hiệu quả nhằm chấm dứt xung đột và ngăn nguy cơ tái bùng phát.

Ngoài ra, cuộc trao đổi cũng liên quan đến gói hỗ trợ tái thiết và phục hồi kinh tế Ukraine hậu xung đột, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Cuộc điện đàm diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh giữa Ukraine và các nước đối tác chủ chốt châu Âu, dự kiến sẽ diễn ra tại Pháp vào ngày 6/1/2026.

Xen giữa 2 sự kiện này là cuộc họp tại Ukraine vào ngày 3/1 với sự tham gia của cố vấn an ninh quốc gia các nước trong “Liên minh tự nguyện” nhưng hiện chưa rõ thành phần cụ thể.

Cho đến nay, đã có hơn 30 quốc gia tự nguyện tham gia liên minh này, vốn do 2 nước châu Âu là Anh và Pháp dẫn dắt./.