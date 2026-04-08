Nga tuyên bố ngừng bắn với Ukraine trong dịp Lễ Phục sinh của Chính thống giáo

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Điện Kremlin ra tuyên bố nêu rõ “theo quyết định của Tổng Tư lệnh tối cao Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (Tổng thống Putin)”, lệnh ngừng bắn sẽ diễn ra “từ 16 giờ ngày 11/4 (20 giờ theo giờ Hà Nội) cho đến hết ngày 12/4/2026… nhân dịp Lễ Phục sinh sắp tới của Chính thống giáo”.

Điện Kremlin cho biết Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga “đã nhận được chỉ thị ngừng các hoạt động chiến đấu trên mọi hướng trong thời gian này”, đồng thời kêu gọi phía Ukraine thực hiện bước đi tương tự.

Trước đó, ngày 6/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Kiev đã đề xuất với Moskva thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các mục tiêu năng lượng, thông qua các nhà trung gian Mỹ.

Trong bài phát biểu buổi tối, Tổng thống Zelensky khẳng định Kiev sẵn sàng thực hiện bước đi tương tự nếu Moskva ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Đề xuất này, theo ông, đã được chuyển đến phía Nga qua giới chức Mỹ.

Hồi tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố tất cả các bên, trong đó có Nga, đều quan tâm đến việc duy trì tiến trình đàm phán ba bên nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Ukraine. Theo ông Peskov, khuôn khổ đàm phán này cần phải được duy trì và Nga hy vọng Mỹ sẽ tiếp tục vai trò trung gian.

Đại diện Điện Kremlin cũng khẳng định Moskva luôn để ngỏ khả năng đàm phán về giải pháp cho vấn đề Ukraine vì mỗi vòng đàm phán là một bước tiến tới mục tiêu tìm ra công thức hòa bình, đồng thời có tính đến các lợi ích của Nga. Ông Peskov nhấn mạnh Nga thực sự hoan nghênh những nỗ lực không ngừng nghỉ từ phía Mỹ nhằm bảo đảm các điều kiện thích hợp để đạt được giải pháp cho các vấn đề tại Ukraine.

Kể từ đầu năm đến nay, Nga, Mỹ và Ukraine đã tổ chức 3 vòng đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine, trong đó vòng gần nhất diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) trong 2 ngày 17 và 18/2.

