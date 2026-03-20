Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng với Qatar, UAE và Saudi Arabia

Ukraine đã ký thỏa thuận quốc phòng với 3 nước, gồm Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các thỏa thuận có thời hạn 10 năm, đều hướng tới hợp tác sản xuất quốc phòng, trong đó có cả việc xây dựng các dây chuyền, nhà máy tại Ukraine và các nước đối tác.

Các hợp đồng cấp chiến lược với 3 quốc gia Trung Đông có tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD, góp phần hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, trong hợp tác song phương, thỏa thuận với Ukraine còn bao gồm hợp tác công nghệ, đầu tư chung và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và hệ thống không người lái. Sau các cuộc làm việc tại Saudi Arabia, ông Zelensky tiếp tục hội đàm tại UAE với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Ông cho biết, các bên đã thống nhất tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng và sẽ hoàn tất chi tiết trong thời gian tới. Theo giới phân tích, mặc dù các thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn vẫn đối mặt nhiều thách thức, khu vực vùng Vịnh mang lại cả nguồn tài chính và cơ hội hợp tác cho Ukraine.

