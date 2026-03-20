  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Ukraine ký thỏa thuận quốc phòng với Qatar, UAE và Saudi Arabia

ClockThứ Hai, 30/03/2026 08:16
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29/3 thông báo, ông đã đạt được thỏa thuận hợp tác quốc phòng với một số quốc gia vùng Vịnh trong chuyến công du khu vực diễn ra từ ngày 27/3.

Liên minh châu Âu chưa đồng thuận về khoản vay 90 tỷ euro cho UkraineNga và Ukraine sẵn sàng nối lại đàm phán“Mỏ neo” cho hòa bình tại Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: THX) 

Ukraine đã ký thỏa thuận quốc phòng với 3 nước, gồm Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Saudi Arabia. Theo nhà lãnh đạo Ukraine, các thỏa thuận có thời hạn 10 năm, đều hướng tới hợp tác sản xuất quốc phòng, trong đó có cả việc xây dựng các dây chuyền, nhà máy tại Ukraine và các nước đối tác.

Các hợp đồng cấp chiến lược với 3 quốc gia Trung Đông có tổng giá trị lên tới hàng tỷ USD, góp phần hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng và xuất khẩu của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết, trong hợp tác song phương, thỏa thuận với Ukraine còn bao gồm hợp tác công nghệ, đầu tư chung và trao đổi chuyên môn trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa và hệ thống không người lái. Sau các cuộc làm việc tại Saudi Arabia, ông Zelensky tiếp tục hội đàm tại UAE với Tổng thống Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Ông cho biết, các bên đã thống nhất tăng cường hợp tác an ninh-quốc phòng và sẽ hoàn tất chi tiết trong thời gian tới. Theo giới phân tích, mặc dù các thỏa thuận quốc phòng quy mô lớn vẫn đối mặt nhiều thách thức, khu vực vùng Vịnh mang lại cả nguồn tài chính và cơ hội hợp tác cho Ukraine.

https://nhandan.vn/ukraine-ky-thoa-thuan-quoc-phong-voi-qatar-uae-va-saudi-arabia-post951865.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ukraineký thỏa thuậnquốc phòngQatarUAESaudi Arabia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nga và Ukraine sẵn sàng nối lại đàm phán

TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, các cuộc đàm phán liên quan vấn đề Ukraine đang phải tạm dừng, do Mỹ tập trung vào những ưu tiên khác.

Nga và Ukraine sẵn sàng nối lại đàm phán
Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 16/3, tại Hà Nội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang đã cùng Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân và Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng đồng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược 3+3 cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Công an Việt Nam-Trung Quốc.

Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam-Trung Quốc
UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Cơ quan Liên bang về Nhận dạng, Quốc tịch, Hải quan và An ninh Cảng của UAE đã quyết định cho phép những người cư trú hiện đang ở ngoài UAE nhưng giấy phép cư trú đã hết hạn được quay trở lại nước này, do việc đóng cửa không phận.

UAE tạo điều kiện cho công dân quay trở lại đất nước

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top