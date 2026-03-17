Liên minh châu Âu chưa đồng thuận về khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

(Ảnh: THX/TTXVN)

Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) diễn ra ngày 19/3 tại Brussels đã không đạt được bước đột phá trong việc thông qua khoản vay trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, khi Thủ tướng Hungary Viktor Orban tiếp tục giữ lập trường phản đối, bất chấp sức ép từ các nước thành viên.

Nhiều nhà lãnh đạo EU đã nỗ lực thuyết phục Budapest dỡ bỏ rào cản đối với gói hỗ trợ tài chính quan trọng này, song chưa đạt kết quả. Khoản vay được xem là thiết yếu nhằm giúp Ukraine duy trì năng lực tài chính trong bối cảnh xung đột với Nga kéo dài sang năm thứ ba.

Phát biểu trước thềm hội nghị, Thủ tướng Orban nhấn mạnh lập trường của Hungary “rất rõ ràng," cho rằng Budapest chỉ sẵn sàng ủng hộ khi các lợi ích năng lượng của nước này được đảm bảo.

Ông nêu điều kiện gắn việc giải ngân khoản vay với việc khôi phục nguồn cung dầu từ Nga thông qua hệ thống đường ống Druzhba chạy qua lãnh thổ Ukraine.

Theo Thủ tướng Orban, tuyến đường ống này, vốn đóng vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng Hungary, đã bị gián đoạn sau các đợt tấn công trong thời gian qua.

Ông cáo buộc Kiev chậm trễ trong việc khôi phục hoạt động của hệ thống, đồng thời cho rằng điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích kinh tế của Hungary.

Lập trường trên tiếp tục đặt EU vào tình thế khó khăn trong việc duy trì sự thống nhất nội khối về hỗ trợ Ukraine.

Trước đó, vào tháng 12/2025, Budapest từng đồng ý để EU triển khai khoản vay với điều kiện Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc không phải tham gia đóng góp tài chính. Tuy nhiên, diễn biến mới cho thấy Hungary đang gia tăng các yêu cầu kèm theo.

Về phía Ukraine, chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky coi khoản vay 90 tỷ euro là nguồn lực then chốt để duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước cũng như hỗ trợ nỗ lực quốc phòng trong giai đoạn 2026-2027.

Giới chức EU cũng đánh giá đây là một phần quan trọng trong chiến lược hỗ trợ dài hạn dành cho Kiev.

Các nhà ngoại giao EU cho biết vấn đề sẽ tiếp tục được thảo luận trong thời gian tới, song triển vọng đạt đồng thuận sớm vẫn còn bỏ ngỏ. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, việc duy trì sự thống nhất trong chính sách hỗ trợ Kiev tiếp tục là một trong những thách thức lớn đối với EU.

https://nhandan.vn/lien-minh-chau-au-chua-dong-thuan-ve-khoan-vay-90-ty-euro-cho-ukraine-post949638.html