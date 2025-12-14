Nạn đói ở Gaza đã chấm dứt nhưng nguy cơ vẫn ở mức báo động

Trẻ em xếp hàng nhận thức ăn cứu trợ tại trại tị nạn Jabalia ở Dải Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Liên hợp quốc ngày 19/12 cho biết nạn đói từng được tuyên bố tại Dải Gaza hồi tháng Tám vừa qua đã chính thức kết thúc, nhờ khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo được cải thiện sau lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, tổ chức này nhấn mạnh tình hình lương thực tại vùng lãnh thổ Palestine vẫn “cực kỳ nghiêm trọng."

Theo Sáng kiến Phân loại an ninh lương thực tích hợp (IPC), hiện không còn khu vực nào ở Gaza bị xếp vào mức “nạn đói” song toàn bộ Dải Gaza vẫn nằm trong diện “tình trạng khẩn cấp."

Khoảng 70% dân số đang sống trong các khu trú ẩn tạm bợ, đối mặt với nạn đói kéo dài, lũ lụt mùa Đông và nguy cơ hạ thân nhiệt khi nhiệt độ giảm sâu.

Lệnh ngừng bắn do Mỹ bảo trợ giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas có hiệu lực từ tháng 10 vừa qua đã phần nào nới lỏng các hạn chế đối với hàng hóa và viện trợ, nhưng hoạt động tiếp tế vẫn thiếu ổn định, phân bổ không đồng đều và có nguy cơ gián đoạn.

IPC dự báo từ nay đến giữa tháng 4/2026, khoảng 1,6 triệu người tại Gaza vẫn rơi vào mức mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Trong kịch bản xấu nhất, nếu giao tranh tái diễn và viện trợ bị ngưng trệ, các khu vực như Bắc Gaza, thành phố Gaza, Deir al-Balah và Khan Younis có thể một lần nữa đối mặt với nguy cơ nạn đói.

Theo tổ chức nhân đạo Oxfam, tuy nạn đói ở Gaza đã qua thời kỳ đỉnh điểm, nhưng mức độ thiếu ăn hiện nay vẫn “đáng báo động và hoàn toàn có thể ngăn chặn” nếu các rào cản viện trợ được tháo gỡ.

Ngoài vấn đề lương thực, Liên hợp quốc cũng cảnh báo tình trạng thiếu nước sạch, vệ sinh kém và hệ thống y tế quá tải đang làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh, trong khi hơn 96% đất nông nghiệp tại Gaza bị phá hủy hoặc không thể tiếp cận, khiến khả năng tự phục hồi của khu vực gần như không còn./.