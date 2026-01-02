Campuchia phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển

Phiên toàn thể ngày 16/1/2026 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia. (Ảnh: Quốc hội Campuchia)

Việc phê chuẩn đã được thông qua trong phiên họp toàn thể tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa VII của Campuchia, do Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary chủ trì, với sự tham dự của 114 đại biểu Quốc hội. Theo tuyên bố chính thức từ Ban Thư ký Quốc hội, tất cả 114 đại biểu đều bỏ phiếu ủng hộ dự thảo luật xác nhận việc Campuchia tham gia UNCLOS 1982.

UNCLOS được thông qua ngày 10/12/1982 và chính thức có hiệu lực ngày 16/11/1994. Hiện có hơn 170 quốc gia thành viên Liên hợp quốc tham gia công ước này. Campuchia đã ký văn kiện này ngày 1/7/1983 và cuộc bỏ phiếu ngày 16/1/2026 của Quốc hội Campuchia mở đường cho việc Vương quốc chính thức phê chuẩn công ước.

Được ví như bản Hiến pháp của đại dương, UNCLOS 1982 gồm 17 phần với 320 điều khoản, cùng 9 phụ lục với hơn 100 điều khoản và các nghị quyết kèm theo. Quốc hội Campuchia nhấn mạnh việc phê chuẩn UNCLOS 1982 cung cấp cho Campuchia, với tư cách là quốc gia ven biển, một khuôn khổ pháp lý hoàn chỉnh để quản lý các vấn đề hàng hải phù hợp luật pháp quốc tế, giúp tăng cường các biện pháp bảo vệ pháp lý cho việc quản lý các vùng biển của Campuchia, trong đó có bảo tồn môi trường, khai thác tài nguyên biển và nghiên cứu khoa học trên biển.

Theo Quốc hội Campuchia, việc phê chuẩn UNCLOS 1982 giúp nâng cao vị thế quốc tế của đất nước thông qua việc mở rộng hợp tác bình đẳng trong quản lý biển và giải quyết các vấn đề hàng hải với các quốc gia khác. Công ước cũng trao cho Campuchia quyền tham gia bầu chọn các thành viên tại các cơ quan quốc tế quan trọng được thành lập theo Công ước như Cơ quan quốc tế về đáy biển và Tòa án Quốc tế về Luật Biển.

