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Thế giới

Mỹ: Tòa thương mại cho phép ông Trump chấm dứt miễn thuế đối với kiện hàng nhỏ

ClockThứ Sáu, 14/08/2026 15:24
Chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định chấm dứt cơ chế miễn thuế và một số thủ tục nhập khẩu đối với các kiện hàng có giá trị từ 800 USD trở xuống.

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Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ (USCIT) ngày 13/8 ra phán quyết khẳng định Tổng thống Donald Trump có thẩm quyền chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các kiện hàng giá trị thấp nhập khẩu vào Mỹ, qua đó bác đơn kiện phản đối quyết định này.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phán quyết liên quan chính sách “de minimis”, vốn quy định các kiện hàng có giá trị từ 800 USD trở xuống được miễn thuế và một số thủ tục nhập khẩu.

Chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định chấm dứt cơ chế miễn trừ này, cho rằng quy định bị lợi dụng để né thuế quan và đưa ma túy vào Mỹ thông qua những lô hàng nhỏ.

Các doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ trước đó bày tỏ lo ngại chính sách mới có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, trong khi các tập đoàn thương mại điện tử lớn có khả năng chống chịu hoặc chuyển một phần chi phí sang người tiêu dùng. 

Các nền tảng thương mại trực tuyến như Shein và Temu từng hứng chịu tác động đáng kể sau khi Washington chấm dứt chính sách miễn trừ “de minimis” đối với hàng hóa từ Trung Quốc.

Các nguyên đơn trong vụ kiện lập luận rằng Tổng thống Trump không có thẩm quyền đơn phương hủy bỏ chính sách miễn trừ. Tuy nhiên, USCIT khẳng định chính quyền có quyền thực hiện biện pháp này.

Tổng thống Trump đã lên tiếng hoan nghênh phán quyết trên, gọi đây là một “chiến thắng lớn”, đồng thời cho rằng quy định “de minimis” đã trở thành một “lỗ hổng khổng lồ” để các đối tượng né thuế quan.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh chương trình thuế quan của chính quyền Tổng thống Trump tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý.

Tháng 2 vừa qua, Tòa án Tối cao Mỹ (SCOTUS) đã bác bỏ một số mức thuế quan toàn cầu của "ông chủ" Nhà trắng cho rằng, ông đã vượt quá thẩm quyền khi áp dụng các biện pháp này.

Tuy nhiên, phán quyết của SCOTUS không ảnh hưởng trực tiếp đến các mức thuế theo từng ngành mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng. Sau đó, Nhà trắng đã tìm cách sử dụng các cơ sở pháp lý khác để tiếp tục triển khai những biện pháp thuế quan mới.

Việc chấm dứt miễn thuế “de minimis” được đánh giá là có thể tác động mạnh tới các hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp phụ thuộc vào việc nhập khẩu hàng hóa giá trị thấp trực tiếp từ nước ngoài.

https://nhandan.vn/my-toa-thuong-mai-cho-phep-ong-trump-cham-dut-mien-thue-doi-voi-kien-hang-nho-post981842.html?gidzl=gfeo0pYIsMEhWJS6COhURQQ4C0ygWOuxweHb37o1tskwX3GEVeY8R-o7DWHtZufavO5b13QYFTzIEf_LOW

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: MỹTòa thương mạiTrump
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