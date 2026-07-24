Mỹ lạc quan về triển vọng đàm phán với Iran, nhưng để ngỏ khả năng nối lại không kích

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn Axios và phát biểu trên chuyên cơ Air Force One, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đang tiến hành các cuộc trao đổi "rất sâu" với Iran thông qua các kênh trung gian, đồng thời nhấn mạnh tiến trình này không thể kéo dài. Theo ông, việc tạm dừng các cuộc không kích nhằm tạo điều kiện để các nước trung gian và các bên trong khu vực thúc đẩy đối thoại. Ông cũng cho biết Mỹ và Israel hiện "khá gần" với sự thống nhất quan điểm về vấn đề Iran, dù vẫn còn một số khác biệt nhỏ.

Trong khi đó, Iran tiếp tục bác bỏ thông tin đang tiến hành đàm phán với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định Tehran hiện không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào với Washington, song cho biết các bên trung gian vẫn có thể chuyển các thông điệp giữa hai nước. Theo ông, Iran chưa từ bỏ giải pháp ngoại giao, nhưng thông tin cho rằng Tehran chủ động đề nghị đàm phán là "bịa đặt".

Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ và Iran duy trì ba ngày liên tiếp ngừng các hoạt động quân sự, chấm dứt chuỗi gần hai tuần tấn công qua lại sau khi lệnh ngừng bắn hồi tháng 6 đổ vỡ.

Trong bối cảnh đó, các cuộc khảo sát mới cho thấy sự ủng hộ của dư luận Mỹ đối với xung đột với Iran tiếp tục ở mức thấp. Khảo sát của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ khoảng một phần ba số người được hỏi ủng hộ cuộc chiến, trong khi gần 70% cho rằng Tổng thống Trump chưa giải thích rõ mục tiêu can dự quân sự của Mỹ. Một khảo sát khác của Washington Post/Ipsos cũng cho thấy 68% người Mỹ nhận định cuộc chiến "không đáng để tiến hành".

Song song với các diễn biến trên, nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp tục được thúc đẩy. Trong chuyến thăm Jordan, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nối lại đàm phán để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng, đồng thời bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai bên cũng cam kết tiếp tục phối hợp thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.