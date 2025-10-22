  • Huế ngày nay Online
Mỹ hy vọng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel - Hamas tiếp tục được duy trì

Thứ Tư, 22/10/2025 08:34
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong cuộc họp báo diễn ra tại Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự (CMSS) của quân đội Mỹ ở Kiryat Gat chiều 21/10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông lạc quan rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas sẽ tiếp tục được duy trì.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 16/9/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN 

Ông Vance nói: “Những gì chúng ta chứng kiến trong tuần trước mang lại cho tôi niềm tin lớn rằng lệnh ngừng bắn sẽ được giữ vững. Xét về lịch sử của cuộc xung đột, tôi nghĩ mọi người nên tự hào về những gì đã đạt được đến ngày hôm nay”. Phó Tổng thống Vance cũng gửi lời cảm ơn đến các đối tác trong khu vực của Mỹ, cũng như những quốc gia được cho là sẽ tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza.

Ông nhấn mạnh các nước dều có thể đóng góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình nhưng quyết định cuối cùng vẫn thuộc về Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông tuyên bố: “Việc có lực lượng nước ngoài hiện diện trên lãnh thổ Israel là điều mà Chính phủ Israel phải đồng ý. Và tôi chắc chắn Thủ tướng Netanyahu sẽ có quan điểm rõ ràng về việc này. Nhưng chúng tôi tin rằng mọi quốc gia đều có thể đóng góp”.

Phó Tổng thống Mỹ còn thừa nhận vị trí thi thể của một số con tin thiệt mạng ở Gaza hiện vẫn chưa được xác định, gọi đây là một vấn đề “khó khăn” và sẽ không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Ông Vance đưa ra cảnh báo: “Nếu Hamas không tuân thủ thỏa thuận, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng tôi sẽ không làm điều mà Tổng thống Mỹ đến nay vẫn từ chối làm, đó là đưa ra thời hạn cụ thể, vì đây là vấn đề phức tạp và khó đoán”.

Phó Tổng thống Vance cũng xác nhận rằng căn cứ của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hiện đã đi vào hoạt động, và nhấn mạnh rằng lực lượng gìn giữ hòa bình ở Gaza sẽ không bao gồm binh sĩ Mỹ. Chỉ huy CENTCOM Brad Cooper cho biết căn cứ này sẽ là trung tâm điều phối mọi hoạt động liên quan đến Gaza.

Ông Vance đến Israel vào chiều 21/10. Thủ tướng Netanyahu cho biết sẽ thảo luận với Phó Tổng thống Mỹ về các thách thức và cơ hội trong khu vực trong thời gian ông Vance ở Israel.

