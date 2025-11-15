  • Huế ngày nay Online
Thắng là nhiệm vụ then chốt

ClockChủ Nhật, 16/11/2025 11:49
HNN - Trong vòng loại cuối cùng của AFC Asian Cup 2027, đội tuyển quốc gia Việt Nam đứng trước hai trận đấu rất quan trọng - gặp đội tuyển Lào và tuyển Malaysia với mục tiêu rõ ràng: Phải giành chiến thắng để đảm bảo quyền tự quyết, trước khi chờ kết quả xử phạt từ FIFA đối với Malaysia về vụ gian lận nhập tịch cầu thủ ngoại.

 Tuyển Việt Nam (áo trắng) thắng sát nút Nepal 1-0 trên sân Gò Dậu, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: vietnamnet.vn

Sau những vòng đấu đầu tiên, vị trí của Việt Nam trong bảng đấu không còn an toàn. Muốn đảm bảo quyền đi tiếp, việc thắng cả hai trận trước Lào và Malaysia gần như bắt buộc. Một chiến thắng sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam củng cố tâm lý và tạo đà thuận lợi, đồng thời giảm áp lực phải chờ “tin tốt” từ phía đối thủ hay quyết định từ phía FIFA.

Về phía đối thủ Malaysia, tình hình đang rất “khó lường”. FIFA chính thức xác định rằng, FAM và bảy cầu thủ nhập tịch có tên trong danh sách thi đấu đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật kỷ luật FIFA khi sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký cầu thủ cho đội tuyển Malaysia. Phán quyết ban đầu, FAM bị phạt 350.000 CHF, còn các cầu thủ liên quan bị cấm thi đấu 12 tháng và bị phạt tiền. Đồng thời, vụ việc vẫn đang được tiếp tục xử lý tại Ủy ban xét kháng cáo và sẽ xem xét tác động đến bảng xếp hạng của bảng đấu này.

Tuyển Việt Nam đang có một “cửa” rất thuận lợi nếu tận dụng tốt. Nếu Malaysia bị xử thêm hình phạt như trừ điểm, thua trận từ án phạt hoặc bị loại, thì hành trình đi tiếp của Việt Nam thuận lợi hơn. Nhưng dù có “cửa” như vậy, việc phụ thuộc vào quyết định của FIFA, hay các yếu tố bên ngoài rất mạo hiểm. Rõ ràng, hãy giành thắng lợi bằng chính sức mình trước khi chờ “tin tốt” về phía FIFA.

Các trận đấu mà Việt Nam phải thắng là rất rõ. Đầu tiên là trận gặp Lào, đối thủ được đánh giá yếu hơn, nên tuyển Việt Nam không được phép chủ quan. Việc giành 3 điểm trước Lào sẽ tạo lợi thế về tâm lý và điểm số, mở đường để bước vào trận gặp Malaysia với tâm thế thoải mái hơn. Tiếp đến là trận gặp Malaysia - một đối thủ truyền thống có chất lượng tốt hơn, nhưng đang bị ảnh hưởng bởi tai tiếng nhập tịch và có thể gặp vấn đề về tâm lý, tổ chức hoặc lực lượng. Đây là lúc đội tuyển Việt Nam nên tận dụng cơ hội “nhạy cảm” này để tạo nên bước ngoặt.

Tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ cả về tâm lý và chiến thuật. Trước Lào cần chủ động kiểm soát trận đấu, gây áp lực từ sớm, tránh bị động. Trước Malaysia phải giữ vững kỷ luật phòng ngự, phản công sắc bén và tận dụng tốt những thời điểm mất tập trung của đối phương. Việc chuẩn bị về thể lực, dự bị và chiến thuật linh hoạt cũng là yếu tố rất quan trọng vì áp lực lớn khi biết rằng chỉ còn một “cửa” đi tiếp là phải thắng. Một điểm đáng lưu ý là dù Malaysia đang gặp khủng hoảng về nhập tịch cầu thủ, nhưng không vì thế mà được phép xem thường. Ngược lại, họ có thể trở nên khát điểm hơn, chơi với tâm lý “bùng nổ” để bù đắp hình ảnh. Vì thế, tuyển Việt Nam càng cần bản lĩnh và chuẩn bị tốt để không bị bất ngờ.

Mặc dù quyết định chính thức từ FIFA chưa có thể dẫn đến việc Malaysia bị trừ điểm hoặc bị loại ngay lập tức, nhưng việc tuyển Việt Nam chủ động giành 6 điểm sẽ mang lại hai lợi ích lớn. Một là, không phải phụ thuộc vào quyết định bên ngoài. Hai là, tạo áp lực tích cực cho chính đối thủ và mở rộng cánh cửa tiến vào vòng chung kết - trận đấu gặp Lào vào lúc 19 giờ ngày 19/11, tại thủ đô Viêng Chăn, trận gặp Malaysia diễn ra vào đầu năm sau.

Hoàng Triều
