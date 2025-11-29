Chính thức lộ diện các bảng đấu FIFA World Cup 2026

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2026. Ảnh: independent.co.uk

Phát biểu tại lễ bốc thăm hoành tráng diễn ra tại Trung tâm Kennedy ở Washington, D.C, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh đây sẽ là kỳ World Cup vĩ đại nhất, sự kiện hoành tráng nhất mà nhân loại từng chứng kiến. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng có mặt tại lễ bốc thăm và được trao “Giải thưởng Hòa bình FIFA” lần đầu tiên.

Với sự tham dự của Tổng thống Trump cùng nhiều nguyên thủ và quan chức cấp cao, an ninh đã được siết chặt quanh Trung tâm Kennedy. Các tuyến phố lân cận bị phong tỏa suốt buổi sáng (theo giờ địa phương) và giới truyền thông phải xếp hàng gần 1 giờ dưới tuyết để vào khu vực kiểm soát an ninh.

Kỳ bốc thăm lần này có nhiều điểm mới khi số đội tham gia World Cup 2026 lần đầu tiên tăng từ 32 lên 48, với 12 bảng và các nhánh thi đấu riêng cho 4 đội tuyển có thứ hạng cao nhất thế giới. Trước lễ bốc thăm, 42/48 suất đã có chủ. 6 suất còn lại sẽ được quyết định trong các trận tranh vé vớt (play-off) vào tháng 3/2026.

Trước lễ bốc thăm, 48 đội - gồm 42 đội đã giành vé - được chia vào 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm 12 đội dựa theo bảng xếp hạng tháng 11 của FIFA. 6 đội cuối cùng mặc định nằm ở nhóm hạt giống thứ 4, bất kể thứ hạng.

Với tư cách đồng chủ nhà, Mỹ, Canada và Mexico được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng 9 đội tuyển có thứ hạng cao nhất. Ngoài châu Âu (được tối đa 2 đại diện mỗi bảng), các liên đoàn khác không được có hơn 1 đội trong cùng bảng.

FIFA đã thay đổi cách thức bốc thăm cho World Cup 2026 để đảm bảo 4 đội được xếp hạng cao nhất - gồm Tây Ban Nha, Argentina, Pháp, Anh - ở các nhánh khác nhau cho đến vòng Bán kết. Điều đó có nghĩa là nếu Tây Ban Nha và Argentina đều đứng nhất bảng, thì hai đội số 1 và số 2 thế giới sẽ không thể gặp nhau trước trận chung kết.

Đội tuyển Mỹ, với tư cách nước đồng chủ nhà, đã được xếp sẵn vào Bảng D và biết được 3 đối thủ của mình trong buổi lễ bốc thăm. Mỹ sẽ gặp Paraguay, Australia và đội thắng play-off châu Âu (Thổ Nhĩ Kỳ / Romania / Slovakia / Kosovo) trong kỳ World Cup mà họ đồng tổ chức cùng Canada và Mexico. Đội tuyển Mỹ đang có thành tích đối đầu tốt trước Paraguay và Australia, gồm cả hai chiến thắng 2 - 1 trước hai đội này vào mùa Thu năm nay.

Bảng L được xem là “Bảng tử thần” không chính thức của World Cup 2026 với sự góp mặt của Anh, Croatia, Ghana và Panama.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 6 với 104 trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố ở Mỹ, Mexico và Canada. Trận chung kết sẽ diễn ra tại Sân vận động MetLife ở East Rutherford, bang New Jersey của Mỹ.

Đây sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử của “Xứ cờ hoa”, đặc biệt là khi trùng với dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ (1776 - 2026) và sẽ có một trận đấu tại Philadelphia, nơi Tuyên ngôn Độc lập của nước Mỹ được ký.

12 bảng đấu World Cup 2026 gồm:

Bảng A: Mexico, Nam Phi, Hàn Quốc, Play-off UEFA Nhánh D (CH Séc / Ireland / Đan Mạch / Bắc Macedonia).

Bảng B: Canada, Qatar, Thụy Sĩ, Play-off UEFA Nhánh A (Xứ Wales / Bosnia & Herzegovina / Italy / Bắc Ireland).

Bảng C: Brazil, Maroc, Haiti, Scotland.

Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Play-off UEFA Nhánh C (Thổ Nhĩ Kỳ / Romania / Slovakia / Kosovo).

Bảng E: Đức, Curacao, Côte d’Ivoire, Ecuador.

Bảng F: Hà Lan, Nhật Bản, Tunisia, Play-off UEFA Nhánh B (Ukraine / Thụy Điển / Ba Lan / Albania).

Bảng G: Bỉ, Ai Cập, Iran, New Zealand.

Bảng H: Tây Ban Nha, Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay.

Bảng I: Pháp, Senegal, Na Uy, Play-off FIFA 2 (Iraq / Bolivia / Suriname).

Bảng J: Argentina, Algeria, Áo, Jordan.

Bảng K: Bồ Đào Nha, Uzbekistan, Colombia, Play-off FIFA 1 (New Caledonia / Jamaica / Congo).

Bảng L: Anh, Croatia, Ghana, Panama.