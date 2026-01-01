  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Hơn 400 du khách mắc kẹt tại Yemen do bạo lực leo thang

ClockThứ Ba, 06/01/2026 08:55
Hơn 400 du khách quốc tế bị mắc kẹt trên đảo Socotra, Yemen, do đình chỉ chuyến bay vì bạo lực leo thang và tình hình khẩn cấp tại khu vực này.

Thành viên cấp cao al-Qaeda thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ tại YemenLiên hợp quốc cảnh báo nguy cơ nạn đói lan rộng tại hơn 15 điểm nóng toàn cầuIsrael cảnh báo tiếp tục tấn công Houthi

Khói bốc lên sau các cuộc không kích tại thành phố Mukalla, thủ phủ tỉnh Hadramawt, Yemen ngày 26/12/2025. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Ngày 5/1, giới chức địa phương và một công ty du lịch cho biết hơn 400 du khách nước ngoài đang bị mắc kẹt trên đảo Socotra của Yemen sau khi các chuyến bay đến và đi từ hòn đảo này bị đình chỉ do bùng phát giao tranh trên đất liền.

Phó Thống đốc phụ trách văn hóa và du lịch của Socotra, ông Yahya bin Afrar, thông báo hiện có hơn 400 du khách nước ngoài trên đảo và tất cả các chuyến bay của họ đều bị tạm ngừng.

Một quan chức địa phương khác cho biết các chuyến bay nội địa và quốc tế tới Socotra đã bị đình chỉ kể từ khi tình trạng khẩn cấp được ban bố vào cuối tháng trước.

Theo quan chức trên, hiện có 416 người nước ngoài thuộc nhiều quốc tịch khác nhau bị mắc kẹt trên đảo. Các chuyến bay thường lệ từ thủ đô Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất - UAE) tới Socotra - trung bình 3 chuyến/tuần - vốn là tuyến chính đưa du khách quốc tế đến hòn đảo này.

Việc đình chỉ các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh những ngày gần đây, hoạt động hàng không tại Yemen bị hạn chế nghiêm ngặt sau khi bạo lực leo thang giữa các phe vũ trang đối địch trên đất liền, dù cùng nằm trong khối ủng hộ chính phủ nhưng được các đồng minh khu vực khác nhau hậu thuẫn.

Các quan chức địa phương cho biết đã kêu gọi sớm nối lại các chuyến bay, đồng thời nhấn mạnh sân bay Socotra cần được tách khỏi các căng thẳng chính trị.

Nằm giữa Ấn Độ Dương, cách bờ biển Yemen khoảng 350 km, quần đảo Socotra với cảnh quan xanh tươi, hệ động thực vật độc đáo và làn nước trong xanh là điểm đến hấp dẫn của du khách quốc tế trong nhiều năm qua. Khu vực này có khoảng 50.000 dân, đến nay phần lớn vẫn tránh được những tác động trực tiếp của cuộc xung đột kéo dài trên đất liền Yemen.

https://nhandan.vn/hon-400-du-khach-mac-ket-tai-yemen-do-bao-luc-leo-thang-post935186.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: du kháchmắc kẹttại Yemenbạo lựcleo thang
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tận hưởng không khí nhẹ nhàng ngày đầu năm mới

Thời tiết ngày đầu năm mới 2026 nắng đẹp, không khí của Huế bình yên và nên thơ. Không chỉ du khách mà người dân cũng tranh thủ tận hưởng sự thong thả, nhẹ nhàng. Ngoài các điểm du lịch di sản nổi tiếng, những không gian văn hóa tâm linh, công viên và khu vui chơi công cộng nhộn nhịp dòng người.

Tận hưởng không khí nhẹ nhàng ngày đầu năm mới
Chuyển mình từ Năm Du lịch quốc gia

Sau 13 năm kể từ lần đăng cai lần thứ nhất, Năm Du lịch quốc gia 2025 trở lại lần thứ 2 với Huế như một cánh cửa mở ra cơ hội mới. Từ chuỗi sự kiện này, những gì thành phố gặt hái được không chỉ là những con số tăng trưởng mà còn là những bài học kinh nghiệm và nguồn năng lượng mới mang tên “Khát vọng chuyển mình”.

Chuyển mình từ Năm Du lịch quốc gia
Số hóa di sản

Di sản Huế đang bước vào hành trình “tái sinh” mạnh mẽ, khi công nghệ mở ra những tầng giá trị mới và tạo nên cách trải nghiệm hoàn toàn khác cho du khách.

Số hóa di sản
Israel: Bạo lực nổ ra tại Jerusalem khiến 13 cảnh sát bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 18/12, một vụ bạo lực nghiêm trọng nhằm vào lực lượng cảnh sát đã xảy ra trên phố Hanna ở Jerusalem, khiến 13 cảnh sát bị thương trong khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm đỗ xe thường lệ.

Israel Bạo lực nổ ra tại Jerusalem khiến 13 cảnh sát bị thương

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top