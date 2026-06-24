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Thế giới

Tuyên bố của Liên hợp quốc về Thập kỷ quốc tế tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai

ClockThứ Sáu, 26/06/2026 17:18
Ngày 25/6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết, tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là Thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai.

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 Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Ảnh: UN)

Với 153 phiếu thuận, 1 phiếu chống và không có phiếu trắng, nghị quyết đã chính thức được thông qua. Nghị quyết này do các nước Azerbaijan, Bahrain, Bồ Đào Nha, Gabon, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mauritania, Singapore, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan cùng đề xuất.

Theo nghị quyết, thập kỷ quốc tế này nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình, khuyến khích đối thoại và hòa giải, hỗ trợ đối thoại và sự tham gia giữa các thế hệ, bao gồm cả trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi, đồng thời xem xét các quy trình hoạch định chính sách và ra quyết định nhằm bảo vệ nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai.

Văn bản này kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc, các tổ chức thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan khác, cũng như xã hội dân sự, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, cá nhân và các bên liên quan khác, cùng chung tay tạo điều kiện thuận lợi cho việc kỷ niệm thập kỷ quốc tế này.

Theo nghị quyết, chi phí cho tất cả các hoạt động phát sinh từ việc thực hiện nghị quyết này sẽ được trang trải bằng các khoản đóng góp tự nguyện.

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Theo nhandan.vn
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