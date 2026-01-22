Lan tỏa tinh thần đối thoại

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026 diễn ra tại Davos, Thụy Sĩ. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chủ đề “Tinh thần đối thoại” của Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026 cho thấy, đối thoại là một nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều thách thức, nhất là xu hướng đối đầu gia tăng trong quan hệ quốc tế.

Diễn đàn Davos năm nay thu hút sự tham dự của khoảng 400 nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu, bao gồm gần 65 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ, gần 850 CEO và chủ tịch hàng đầu thế giới, cùng gần 100 công ty khởi nghiệp và những người tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Đây là con số kỷ lục về số nhà lãnh đạo chính trị tham gia sự kiện này.

Từ một cuộc gặp của giới doanh nghiệp năm 1971, WEF trở thành không gian đối thoại toàn cầu hiếm hoi, nơi các cường quốc, khu vực và chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau có thể trao đổi trực tiếp. Mặc dù được biết đến như các cuộc đối thoại của giới tinh hoa, nhưng Diễn đàn Davos năm nay thật sự trở thành không gian cần thiết để các nhà lãnh đạo chính trị, giới doanh nghiệp và công nghệ có thể tiếp xúc trực tiếp nhằm tìm cách giải quyết hàng loạt vấn đề quan trọng, trong bối cảnh tình hình địa chính trị toàn cầu có nhiều biến động.

Chương trình nghị sự của WEF xoay quanh 5 trụ cột: Môi trường địa chính trị, trí tuệ nhân tạo, khí hậu thiên nhiên, các nguồn tăng trưởng kinh tế mới và con người. Sự góp mặt tham dự của các CEO toàn cầu trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, năng lượng và hàng tiêu dùng cho thấy tầm quan trọng của các lĩnh vực này trong thế giới hiện nay.

Tuy nhiên, ngoài các chủ đề quan trọng như công nghệ và trí tuệ nhân tạo, thì thuế quan và an ninh khu vực cũng là những vấn đề “nóng” được quan tâm. Sự hiện diện của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại Davos thu hút sự chú ý, khi những rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh phương Tây đang ngày càng nghiêm trọng bởi những chính sách đối ngoại gây tranh cãi gần đây của Washington.

Trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc trên nhiều lĩnh vực, gần đây nhất là những tuyên bố đe dọa trả đũa lẫn nhau thông qua “vũ khí thương mại” giữa Mỹ và châu Âu liên quan thông báo của Mỹ về việc áp thuế nhập khẩu đối với một số quốc gia châu Âu do các bất đồng về vấn đề Greenland, “tinh thần đối thoại” của WEF cần được phát huy hơn bao giờ hết, song cũng đối mặt thách thức lớn.

Báo cáo “Phong vũ biểu Hợp tác toàn cầu 2026” của WEF cũng nhận định, hợp tác toàn cầu đang cho thấy khả năng phục hồi bất chấp những khó khăn mà chủ nghĩa đa phương gây ra, song vẫn chưa đủ để giải quyết các thách thức lớn về kinh tế, an ninh và môi trường.

Giữa lúc thế giới đang phải chứng kiến những “điểm nóng” chính trị, xung đột leo thang, cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc khốc liệt, chủ nghĩa bảo hộ và dân túy trỗi dậy, trong khi niềm tin vào trật tự đa phương, toàn cầu hóa suy giảm nghiêm trọng, tinh thần đối thoại như chủ đề của WEF năm 2025 là rất cần thiết và cần được lan tỏa.

