Không khí thiêng liêng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Liên bang Nga

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng tại Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự sự kiện, có ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Moskva.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, tinh thần hướng về nguồn cội và lòng tự hào dân tộc luôn là sợi dây gắn kết người dân Việt Nam. Việc tổ chức lễ Giỗ Tổ tại Nga không chỉ là dịp để người Việt tưởng nhớ công ơn các vị Vua Hùng, mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong lòng bạn bè quốc tế.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Đỗ Xuân Hoàng bày tỏ sự xúc động trước sự tham gia đông đảo của bà con cộng đồng và cho rằng, xây dựng một cộng đồng vững mạnh, thành đạt, gắn bó với quê hương chính là cách thiết thực nhất để tri ân tổ tiên, góp phần khẳng định vị thế của người Việt tại Nga.

Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga đã chủ trì lễ tế và dâng hương tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc.

Sau lễ dâng hương, đại diện Ban tổ chức đọc bài văn tế tưởng niệm và tri ân các Vua Hùng, bày tỏ lòng thành kính của những người con đất Việt xa quê hương luôn hướng về tiên tổ, nguồn cội.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga, khẳng định đối với mỗi người con đất Việt trên khắp thế giới, ngày 10/3 âm lịch hằng năm luôn là dịp thiêng liêng để hướng về cội nguồn, hướng về quê hương, đất nước, cũng như nhớ về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, rằng: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Ông Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, tại Liên bang Nga, từ Moskva đến Saint Petersburg và các địa phương khác, bà con người Việt đều nhớ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Đây là một truyền thống, nét đẹp văn hóa, tạo nên hình ảnh đẹp của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, luôn giữ gìn và hướng về cội nguồn văn hóa tốt đẹp, góp phần cùng nhau sinh sống, học tập và xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.

Cùng bố mẹ và em đến tham dự buổi lễ từ rất sớm, em Vũ Bảo An, 9 tuổi, xúc động chia sẻ: Đây là một ngày rất đặc biệt đối với em bởi em tận mắt nhìn thấy bánh chưng, bánh dày và tham dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Em cảm thấy rất tự hào vì mình là người Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương tại nước ngoài nói chung và tại Liên bang Nga nói riêng không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, văn hóa đối với cộng đồng người Việt Nam xa Tổ quốc, mà còn là cơ hội để bà con gặp gỡ, gắn kết, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái.

