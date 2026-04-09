ASEAN và Nhóm các nước Mỹ La-tinh và Caribe tăng cường phối hợp, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại cuộc họp.

Các nước khẳng định vai trò trung tâm của chủ nghĩa đa phương, hệ thống Liên hợp quốc và tầm quan trọng của nguyên tắc đồng thuận trong các tiến trình đàm phán quốc tế, coi đây là nền tảng bảo đảm tính bao trùm và hiệu quả của các quyết định chung.

Nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về tình trạng khó khăn tài chính của Liên hợp quốc, nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo đảm nguồn lực đầy đủ, ổn định, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.

Bên cạnh đó, vấn đề đa ngôn ngữ tiếp tục được đề cao nhằm bảo đảm sự tham gia bình đẳng của các quốc gia, đặc biệt là các nước đang phát triển. Các nước nhấn mạnh vai trò điều phối của Liên hợp quốc trong các lĩnh vực khác như phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm môi trường và tội phạm mạng, đồng thời kêu gọi tăng cường nguồn lực cho các cơ chế chuyên môn, trong đó có các tiến trình liên quan đến Công ước Hà Nội về tội phạm mạng.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng đánh giá cao ý nghĩa của cơ chế trao đổi giữa ASEAN và GRULAC trong việc thúc đẩy phối hợp lập trường giữa các nước đang phát triển; nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường minh bạch, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử dụng nguồn lực trong các hoạt động của Liên hợp quốc, đồng thời đề xuất đẩy mạnh phối hợp giữa hai nhóm nhằm nâng cao tiếng nói chung tại các diễn đàn đa phương.

Đại sứ bày tỏ sự cảm ơn các nước đã cử đoàn tham dự Lễ ký Công ước của Liên hợp quốc về tội phạm mạng tại Hà Nội (năm 2025), coi đây là minh chứng cho tinh thần hợp tác quốc tế và cam kết chung trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống.

Về lĩnh vực hạt nhân, Đại sứ Việt Nam nhấn mạnh vai trò trung tâm của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trong kiến trúc quản trị hạt nhân toàn cầu, đặc biệt trong thúc đẩy sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân và triển khai các cơ chế thanh sát, qua đó tăng cường lòng tin và tính minh bạch; khẳng định mối liên hệ chặt chẽ giữa hoạt động của IAEA với việc thực hiện Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời tái khẳng định cần duy trì cách tiếp cận cân bằng giữa ba trụ cột của NPT là không phổ biến, giải trừ quân bị và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, không trụ cột nào bị coi nhẹ hay thực hiện gây phương hại đến trụ cột khác.

Đại sứ cũng cho biết, Việt Nam vinh dự đảm nhiệm vai trò Chủ tịch chỉ định Hội nghị rà soát NPT lần thứ 11 vào tháng 4/2026 và đã tiếp cận trọng trách này với tinh thần trách nhiệm, khách quan và thúc đẩy đối thoại xây dựng thông qua tham vấn rộng rãi các nhóm khu vực và các quốc gia thành viên, trong đó có các nước GRULAC. Trong thời gian tới, ASEAN và GRULAC có thể phối hợp xác định các chủ đề xuyên suốt, thúc đẩy các sáng kiến mang tính kết nối, hướng tới kết quả cân bằng phản ánh lợi ích của tất cả các quốc gia thành viên, đặc biệt là các nước đang phát triển. Dù còn tồn tại khác biệt, các quốc gia thành viên vẫn có lợi ích chung trong việc duy trì uy tín và hiệu quả của NPT và thành công của Hội nghị sẽ phụ thuộc vào thiện chí, sự linh hoạt và khả năng vượt qua các khác biệt. ASEAN tiếp tục tăng cường phối hợp với GRULAC trong thúc đẩy cách tiếp cận cân bằng, bảo đảm tính toàn vẹn của Hiệp ước, đồng thời chú trọng đầy đủ đến khía cạnh phát triển, đặc biệt là trụ cột III về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bao gồm tăng cường tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực và thúc đẩy hợp tác kỹ thuật thông qua IAEA.

Kết thúc cuộc họp, Trưởng Phái đoàn hai bên khẳng định cam kết tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường phối hợp lập trường và đóng góp tích cực vào việc củng cố chủ nghĩa đa phương, qua đó góp phần ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu và thúc đẩy phát triển bền vững. Cuộc họp cho thấy tinh thần hợp tác giữa ASEAN và GRULAC vì mục tiêu hòa bình, an ninh, an toàn và phát triển bền vững của khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng chủ động, có trách nhiệm của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng trong các tiến trình đa phương quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực hạt nhân.