Israel đối phó cấm vận, đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội địa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh thành lập cơ quan mới mang tên Cục Quản lý Vũ khí quốc gia nhằm giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài trong nhiệm vụ cung cấp trang thiết bị quân sự.

Theo kênh truyền hình Channel 12, sáng kiến nêu trên được đưa ra trong bối cảnh Israel ngày càng gặp nhiều khó khăn trong công tác mua sắm vũ khí và linh kiện từ nước ngoài do các lệnh cấm vận và làn sóng biểu tình phản đối liên quan đến cuộc chiến ở Dải Gaza.

Nỗ lực này còn nhằm mục tiêu giảm bớt sự phụ thuộc của Israel vào đồng minh thân cận nhất là Mỹ.

Cục Quản lý Vũ khí dự kiến sẽ do Tổng vụ trưởng Bộ Quốc phòng Amir Baram đứng đầu.

Cơ quan này sẽ có nhiệm vụ xác định các khoảng trống trong năng lực mua sắm; giám sát phát triển tên lửa chính xác, thiết bị bay không người lái và vũ khí năng lượng định hướng; quản lý các thỏa thuận cung ứng và sản xuất chung với đối tác nước ngoài; điều phối kho dự trữ đạn dược chiến lược của Israel; xây dựng năng lực sản xuất khẩn cấp cho thời chiến; đồng bộ nhu cầu của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với ngành công nghiệp trong nước; và đóng vai trò trung tâm điều phối giữa Bộ Quốc phòng và các cơ quan chính phủ khác.

Nhiều quốc gia - bao gồm Slovenia, Đức, Bỉ, Canada và Vương quốc Anh - đã hạn chế xuất khẩu vũ khí sang Israel do cuộc xung đột ở Dải Gaza, trong khi một số công đoàn cũng tìm cách ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí./.