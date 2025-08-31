Xung đột Hamas - Israel: Ai Cập hối thúc EU gây sức ép buộc Israel ngừng bắn ở Gaza

Người dân Palestine đứng giữa đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy sau đòn không kích của Israel tại khu vực Al-Rimal, phía Tây thành phố Gaza ngày 30/8/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Ai Cập được đưa ra trong cuộc gặp Đại diện Cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas bên lề Diễn đàn Chiến lược Bled lần thứ 20 tại Slovenia. Trong cuộc gặp, ông Abdelatty và bà Kallas đã thảo luận về cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng tồi tệ ở Dải Gaza. Nhà ngoại giao Ai Cập đã điểm lại những nỗ lực của Cairo nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, đảm bảo việc trao đổi con tin, cũng như duy trì khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Ngoại trưởng Abdelatty nhắc lại những cảnh báo của Cairo về việc Tel Aviv mở rộng các hoạt động quân sự tại dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine. Ai Cập đã chỉ trích Israel vì không phản hồi đề xuất gần đây nhất của Cairo và Doha về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, vốn được Hamas chấp nhận, mặc dù Tel Aviv trước đó đã đồng ý. Ai Cập cũng lên án chiến dịch quân sự đang diễn ra của Israel nhằm chiếm đóng thành phố Gaza và thanh trừng sắc tộc hơn 1 triệu người Palestine ở phía Nam Gaza.

Ngoại trưởng Abdelatty nhấn mạnh với Đại diện Cấp cao EU rằng giải pháp hai nhà nước và việc công nhận Nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới ngày 4/6/1967 là con đường duy nhất để đạt được an ninh và ổn định lâu dài ở Trung Đông.

Trước đó, ngày 30/7, 15 quốc gia - trong đó có Pháp, Tây Ban Nha và Na Uy - đã kêu gọi thế giới công nhận tư cách Nhà nước Palestine. Đến nay, 147 trong tổng số 193 quốc gia thành viên Liên hợp quốc (LHQ) đã công nhận quy chế Nhà nước Palestine. Palestine đã được trao quy chế quan sát viên phi thành viên tại LHQ vào năm 2012. Kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Gaza hồi tháng 10/2023, một số quốc gia châu Âu - bao gồm Na Uy, Tây Ban Nha, Ireland và Slovenia - đã chính thức công nhận Nhà nước Palestine. Pháp cho biết sẽ tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine tại khóa họp vào tháng 9 này của Đại hội đồng LHQ tại New York (Mỹ).

Ông Abdelatty cũng kêu gọi EU tham gia Hội nghị Quốc tế về phục hồi sớm và tái thiết Gaza, dự kiến do Ai Cập đăng cai tổ chức sau khi lệnh ngừng bắn được ký kết.

*Trong diễn biến liên quan, theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) từ ngày 2/9 sẽ bắt đầu đợt triệu tập từng bước 60.000 quân dự bị, trong bối cảnh IDF điều động thêm quân chính quy và quân dự bị chuẩn bị cho chiến dịch chiếm đóng thành phố Gaza.

Theo kế hoạch, khoảng 40.000-50.000 lính dự bị sẽ nhận lệnh nhập ngũ vào ngày 2/9. Đợt huy động tiếp theo dự kiến diễn ra trong tháng 11-12/2025, và đợt thứ ba vào tháng 2-3/2026. IDF cho biết cũng sẽ kéo dài thời gian phục vụ đối với khoảng 20.000 quân dự bị đang chiến đấu thêm 30-40 ngày. Như vậy, vào giai đoạn cao điểm, tổng số quân dự bị của Israel được huy động có thể lên đến khoảng 130.000 người.