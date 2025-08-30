Nhiều lãnh đạo cấp cao của Houthi thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

Nhà máy điện bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của lực lượng Houthi ở Yemen, trong đó có người đứng đầu chính quyền Houthi - Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi và một số thành viên trong bộ máy nắm quyền đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Lực lượng Không quân Israel (IAF) vào thủ đô Sanaa của Yemen vào ngày 29/8.

Người đứng đầu Hội đồng Chính trị tối cao Houthi, ông Mahdi al-Mashat ngày 30/8 cho biết các lãnh đạo cấp cao khác bị thiệt mạng trong cuộc không kích gồm người đứng đầu Văn phòng chính trị Houthi, Chánh Văn phòng của ông Nasser al-Rahawi, các nhân vật đứng đầu các lĩnh vực tư pháp, kinh tế và thương mại, ngoại giao, nông nghiệp và quan hệ công chúng...

Houthi cũng thông báo rằng một số thành viên khác của chính quyền có mặt tại hiện trường đã bị thương trong cuộc tấn công và hiện đang được điều trị y tế.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã không kích mục tiêu ở Sanaa ngày 28/8, sau khi có tin tình báo về việc khoảng 10 quan chức cấp cao Houthi tập trung tại một địa điểm để nghe bài phát biểu của thủ lĩnh nhóm này Abdul Malik al-Houthi.

Người dân ở Sanaa cho hay 2 vị trí trúng đòn tập kích là khu vực gần khu phức hợp chính quyền Houthi và một tòa nhà ở miền Nam thành phố.

Các phương tiện truyền thông Arab đưa tin rằng có khoảng 10 cuộc tấn công tại Sanaa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz và Tổng tham mưu trưởng IDF Eyal Zamir, đã giám sát cuộc tấn công từ trụ sở chính của IDF, trong khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu theo dõi và được báo cáo về vụ tấn công qua đường dây bảo mật.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi IDF bắn hạ 2 thiết bị bay không người lái (UAV) do Houthi triển khai nhằm vào Israel hôm 28/8.

Ngoài ra, IDF đã tấn công thủ đô Sanaa của Yemen, bao gồm các khu vực tên lửa đạn đạo và các cơ sở điện lực vào ngày 24/8.

Về phần mình, Houthi đã 2 lần phóng tên lửa đạn đạo vào Israel trong một tuần qua, trong đó có 1 vụ tấn công sử dụng tên lửa mang nhiều đầu đạn.

Houthi là nhóm vũ trang Hồi giáo dòng Shiite nổi lên ở Yemen từ những năm 2000, nhằm đối đầu với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh, người điều hành đất nước từ năm 1990 cho đến khi từ chức năm 2012.

Năm 2014, Houthi kiểm soát thủ đô Sanaa, lật đổ chính quyền được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi và khiến ông phải ra nước ngoài sống lưu vong.

Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra tại Dải Gaza hồi tháng 10/2023, lực lượng Houthi đã nhiều lần phóng tên lửa và UAV vào Israel nhằm thể hiện tình đoàn kết với Hamas.

Hầu hết đòn tấn công của Houthi đều bị đánh chặn, nhưng cũng khiến Israel tiến hành những cuộc không kích đáp trả vào các mục tiêu của lực lượng này tại Yemen./.