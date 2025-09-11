Israel cảnh báo tiếp tục tấn công Houthi

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bài phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo sẽ tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào Houthi ở Yemen, khẳng định “bất cứ ai tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ đánh bại họ”.

Thông báo của Houthi cho biết các cuộc tấn công của Israel ngày 10/9 nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen và tỉnh al-Jawf ở phía Bắc đã làm ít nhất 35 người thiệt mạng và 131 người bị thương.

Quân đội Israel cho biết, cuộc không kích nhằm vào thủ đô Sanaa của Yemen là động thái đáp trả các vụ tấn công gần đây do lực lượng Houthi thực hiện nhằm vào lãnh thổ Israel - trong đó có việc phóng thiết bị bay không người lái và tên lửa đất đối đất. Trong số các vụ tấn công, đáng chú ý là vụ Houthi sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công sân bay Ramon ở miền Nam Israel. Vụ việc đã khiến không phận khu vực bị đóng cửa tạm thời và một số hành khách bị thương do trúng mảnh vỡ. Israel cho rằng các hành động này là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn nguy cơ từ Houthi.

Sau khi Israel phát động chiến dịch quân sự lớn vào Dải Gaza (sau vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas), Houthi tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine và can thiệp bằng hành động quân sự chống Israel.