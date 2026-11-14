HNCC20 thúc đẩy các ưu tiên của Việt Nam với Cộng đồng Pháp ngữ

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Đại diện thường trực của Chủ tịch nước tại Hội đồng thường trực Pháp ngữ. (Ảnh: Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO)

Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (HNCC20) sẽ diễn ra từ ngày 15-16/11/2025 tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Đại diện thường trực của Chủ tịch nước tại Hội đồng thường trực Pháp ngữ trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam thường trú tại Pháp về sự kiện quan trọng này.

Phóng viên: Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 (HNCC20) sẽ diễn ra từ ngày 15-16/11/2025 tại Phnom Penh, Campuchia. Xin Đại sứ đánh giá về tình hình quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và rộng hơn là Cộng đồng Pháp ngữ thời gian gần đây và vai trò của Việt Nam tại OIF?

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh: OIF gồm 90 Nhà nước và Chính phủ thành viên và quan sát viên. Ngoài OIF là hợp tác liên chính phủ, hệ sinh thái đa tầng nấc và đa lĩnh vực của Cộng đồng Pháp ngữ còn bao gồm hợp tác liên nghị viện, hợp tác đại học và nghiên cứu, hợp tác địa phương, hợp tác giao lưu văn hóa và thể thao, hợp tác truyền thông và rất nhiều mạng lưới liên kết ngành nghề.

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Việt Nam luôn tham gia đầy đủ và thực chất vào hầu hết các nội dung ưu tiên của Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Cộng đồng Pháp ngữ, qua đó góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố vị thế là một trong những thành viên có vai trò quan trọng hàng đầu tại OIF.

Từ năm 2020 đến nay, OIF đã triển khai hơn 100 hoạt động, dự án hỗ trợ Việt Nam với tổng kinh phí khoảng 2,7 triệu EUR, tập trung vào các lĩnh vực giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, thương mại-đầu tư, du lịch bền vững, trao quyền cho phụ nữ, ứng phó với biến đổi khí hậu...

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự HNCC20 là hoạt động quan trọng thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương và Bộ Chính trị, đồng thời một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ. Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh

OIF và với các đối tác Pháp ngữ khác đã hỗ trợ thiết thực cho việc giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp ở các cấp học và đào tạo tiếng Pháp và nâng cao năng lực cho một số lực lượng của ta tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Về hợp tác kinh tế, là nước khởi xướng đưa trụ cột hợp tác kinh tế vào hợp tác Pháp ngữ tại HNCC7 năm 1997, Việt Nam luôn thúc đẩy hợp tác kinh tế Pháp ngữ, là nước đầu tiên đón Đoàn kinh tế Pháp ngữ do OIF tổ chức lượt đi năm 2022 và lượt về vào năm 2025, qua đó tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế kết nối, ký các thỏa thuận hợp tác, đặc biệt hướng tới thị trường châu Phi.

Về phát triển và du lịch bền vững, OIF hỗ trợ thúc đẩy du lịch bền vững, bảo tồn di sản thiên nhiên và văn hóa, tạo việc làm và nâng cao năng lực kinh tế cho phụ nữ, thanh niên và cộng đồng địa phương, trong đó có dự án hỗ trợ hàng nghìn phụ nữ dân tộc thiểu số tại Điện Biên phát triển sinh kế, nghề thủ công và du lịch cộng đồng.

Về phần mình, Việt Nam tích cực tham gia triển khai Khung chiến lược hợp tác Pháp ngữ giai đoạn 2023-2030 và các nỗ lực cải tổ, hiện đại hóa OIF. Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác Pháp ngữ. Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Nghị viện Pháp ngữ và Diễn đàn Nghị viện hợp tác Pháp ngữ tại Cần Thơ năm 2025, thành phố Huế đăng cai Đại hội lần thứ 45 của AIMF năm 2025.

Việt Nam cũng thường xuyên cử các nghệ sĩ và vận động viên trẻ tham gia các Thế vận hội văn hóa và thể thao Pháp ngữ tổ chức 4 năm/lần. Hiện ta đang ứng cử làm Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế nhiệm kỳ 2027-2029 để tham gia thúc đẩy hợp tác kinh tế Pháp ngữ và xây dựng Chiến lược Kinh tế và Chiến lược Số Pháp ngữ giai đoạn từ năm 2028.

Sự tham gia chủ động vào các hoạt động của Cộng đồng Pháp ngữ và sự tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Cộng đồng Pháp ngữ đã khẳng định vai trò của Việt Nam là thành viên tích cực, trách nhiệm, có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới và tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, được các nước thành viên khác và lãnh đạo OIF đánh giá cao.

Việt Nam là nơi đặt Văn phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương của OIF và Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (CREFAP)

Phóng viên: Từ góc độ hợp tác Pháp ngữ, xin Đại sứ cho biết mục đích và ý nghĩa của việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự HNCC20 và Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ về đổi mới và sáng tạo (FrancoTech) tổ chức nhân dịp HNCC20?

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh: Năm 1997, HNCC Pháp ngữ lần thứ 7 diễn ra tại Hà Nội, là HNCC Pháp ngữ đầu tiên tại Châu Á-Thái Bình Dương. Gần 30 năm sau, chúng ta rất vui mừng khi HNCC Pháp ngữ quay trở lại khu vực.

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự HNCC20 là hoạt động quan trọng thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIV và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương và Bộ Chính trị, đồng thời một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam coi trọng hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ.

HNCC20 cũng là dịp để thúc đẩy các ưu tiên quan tâm của Việt Nam cũng như các ưu tiên quan tâm chung của Cộng đồng Pháp ngữ về hòa bình, an ninh và phát triển, đề cao Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương hiệu quả, bao trùm và đoàn kết.

Đồng thời, Hội nghị là dịp để Việt Nam khẳng định tình đoàn kết hữu nghị và mong muốn hợp tác chặt chẽ với các nước Pháp ngữ, thúc đẩy tiếng nói và lợi ích của các nước đang phát triển. Việt Nam cũng sẽ chuyển tải thông điệp đến quốc tế về đường lối đối ngoại, hội nhập và phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quảng bá về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trong Cộng đồng Pháp ngữ và trên trường quốc tế.

Các cuộc trao đổi, tiếp xúc song phương nhân dịp HNCC20 giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các nhà lãnh đạo các nước sẽ thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, đầu tư và thương mại, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân… với các đối tác chiến lược quan trọng của ta và các nước thành viên chủ chốt của Pháp ngữ, trong đó có Pháp, Canada, cũng như mở rộng quan hệ hợp tác với các nước khác, nhất là các nước châu Phi mà ta có nhu cầu nhưng ít có dịp tiếp xúc cấp cao. Trong trao đổi tiếp xúc tại Trụ sở OIF ở Paris, nhiều nước mong muốn Việt Nam trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế-xã hội.

Với tổng dân số khoảng 2,8 tỷ người, 16,5% GDP thế giới, khoảng 20% trao đổi thương mại toàn cầu, Cộng đồng Pháp ngữ là một khung khổ để Việt Nam thúc đẩy hợp tác phục vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

HNCC20 và sự kiện FrancoTech tổ chức nhân dịp Hội nghị là cơ hội để Việt Nam quảng bá các thế mạnh kinh tế, mở rộng mạng lưới hợp tác, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp các nước Pháp ngữ khác, tăng khả năng tiếp cận các thị trường, trong đó có các thị trường châu Phi là các thị trường ngày càng quan trọng và có nhiều tiềm năng hợp tác về viễn thông, tài nguyên khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ chế biến, cơ sở hạ tầng, chuyển đổi số...

Một hoạt động quan trọng khác cũng được tổ chức nhân HNCC20 là Làng văn hóa Pháp ngữ. Việt Nam cũng sẽ tham gia hoạt động này nhằm giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đồng thời quảng bá đất nước, con người, văn hóa và lịch sử Việt Nam, thu hút khách quốc tế đến nước ta.

Trên cơ sở chủ đề của HNCC20 là “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững”, Đoàn Việt Nam cũng sẽ chủ động và tích cực tham gia xây dựng các định hướng hợp tác lớn của Cộng đồng Pháp ngữ trong thời gian tới về củng cố hòa bình, an ninh và ổn định, về giảng dạy tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp, hợp tác kinh tế, phát triển bền vững, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, nhất là trong kỷ nguyên AI…

Cuối cùng, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao tham dự HNCC20 còn là dịp thúc đẩy hợp tác Pháp ngữ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên các lĩnh vực ưu tiên của các nước thành viên trong khu vực như giảng dạy tiếng Pháp, hợp tác kinh tế và phát triển bền vững, qua đó góp phần vào sự thịnh vượng chung của các nước.

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