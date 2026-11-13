Dấu mốc mới trong quá trình hợp tác du lịch giữa Việt Nam-Nhật Bản

Du khách Nhật Bản tham quan các gian hàng Việt Nam trong Lễ hội Du lịch-văn hóa Việt Nam tại Kanagawa. (Ảnh: TITC)

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trên cơ sở tầm nhìn chiến lược mới của quan hệ hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã nhất trí thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản nhằm thúc đẩy quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" lên tầm cao mới, trên tinh thần "Đối tác đồng hành, đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao, tự chủ chiến lược và tự cường".

Trong Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam-Nhật Bản, đối với việc kết nối giao lưu nhân dân, địa phương, du lịch, giao lưu văn hóa, hai bên thống nhất nhiều định hướng nhằm tăng cường kết nối, mở rộng giao lưu và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian tới.

Những định hướng tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân và hợp tác du lịch giữa hai nước được đặt trong bối cảnh hoạt động trao đổi khách du lịch Việt Nam-Nhật Bản tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.

Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028 không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và tiềm năng du lịch của mỗi quốc gia, thúc đẩy trao đổi khách du lịch hai chiều, mở rộng kết nối hàng không, tăng cường hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức du lịch, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc củng cố nền tảng xã hội, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, việc công bố Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028 có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, đồng thời thể hiện quyết tâm tăng cường kết nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản.

Thông qua chuỗi hoạt động hợp tác trong giai đoạn 2027-2028, ngành du lịch Việt Nam và Nhật Bản sẽ có thêm cơ hội khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển những loại hình du lịch có giá trị gia tăng cao, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết thị trường.

Việc tổ chức công bố tại Nhật Bản cũng góp phần đưa hình ảnh du lịch Việt Nam đến gần hơn với người dân Nhật Bản. Đồng thời, khuyến khích ngày càng nhiều du khách Việt Nam lựa chọn Nhật Bản là điểm đến. Năm Hợp tác Du lịch Việt Nam-Nhật Bản 2027-2028 không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến du lịch đơn thuần mà còn là một sáng kiến hợp tác có giá trị chiến lược, góp phần củng cố nền tảng xã hội, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo động lực mới cho quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

https://nhandan.vn/dau-moc-moi-trong-qua-trinh-hop-tac-du-lich-giua-viet-nam-nhat-ban-post1001855.html