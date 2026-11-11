Việt Nam đồng hành ASEAN trong giai đoạn mới

Trong bối cảnh Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa các tầm nhìn, mục tiêu phát triển và ASEAN triển khai Tầm nhìn Cộng đồng 2045, sự đồng hành, gắn kết chặt chẽ giữa Việt Nam với ASEAN và các nước thành viên chính là yếu tố quan trọng đóng góp vào thành công của mỗi bên.

Một phiên họp của Ủy ban Đối tác phát triển ASEAN-Pháp diễn ra ở Jakarta, Indonesia. (Ảnh: ASEAN)

Ngày 28/7/1995 ghi dấu mốc son đặc biệt trên chặng đường phát triển của đất nước khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên “mái nhà chung” ASEAN. Bước tiến lịch sử này là bệ phóng giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn vào sân chơi của khu vực và toàn cầu, góp phần củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 31 năm qua, ASEAN luôn giữ vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, có mối quan hệ gắn bó với con đường phát triển của đất nước.

Tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và trách nhiệm trong các trụ cột cộng đồng và tất cả các lĩnh vực hợp tác của ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong nỗ lực xây dựng ASEAN, từ mở rộng Hiệp hội, xây dựng Hiến chương ASEAN, hình thành Cộng đồng ASEAN, cho đến ứng phó đại dịch Covid-19, thúc đẩy kết nối, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên... Những dấu ấn đậm nét đó góp phần quan trọng bảo đảm môi trường khu vực hòa bình, ổn định và hợp tác, đồng thời được các nước thành viên và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Bức tranh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi mỗi ngày. Việt Nam và ASEAN đang vững bước trên chặng đường phát triển mới. Từ một đất nước trải qua những năm tháng gian khổ đấu tranh giành độc lập dân tộc, đối mặt muôn vàn khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước, ngày nay, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có nền kinh tế phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng GDP cao và là thành viên luôn chủ động đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề chung của toàn cầu. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong khi đó, ASEAN đã trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới vào năm 2025, mở rộng hội nhập kinh tế toàn cầu thông qua mạng lưới Hiệp định Thương mại tự do với nhiều đối tác lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ…, nỗ lực đón đầu các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, hệ sinh thái xe điện và chiến lược trung hòa carbon, phù hợp với định hướng phát triển bền vững. Hiệp hội cũng duy trì vai trò quan trọng trong bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định khu vực, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các nước thành viên. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trên chặng đường phát triển của ASEAN, khi các nước bắt đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045 cùng các Kế hoạch chiến lược về chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội và kết nối, hướng tới một Cộng đồng ASEAN tự cường, sáng tạo, năng động và lấy người dân làm trung tâm.

Giữa những biến chuyển nhanh chóng, phức tạp và khó lường của tình hình quốc tế, ASEAN tiếp tục là một đại gia đình gồm các quốc gia gần gũi trong khu vực, tiếp tục giữ vị trí quan trọng đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập ASEAN (1967-2026) và 31 năm Việt Nam tham gia ASEAN (1995-2026), Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, ASEAN ngày nay đã trở thành không gian chiến lược quan trọng, gắn bó mật thiết với các lợi ích an ninh, phát triển và vị thế quốc tế của Việt Nam. Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, tư duy “cùng ASEAN lớn mạnh” sẽ là phương hướng để Việt Nam tham gia và đóng góp chủ động, tích cực, thực chất hơn cho Cộng đồng ASEAN và cùng kiến tạo tương lai chung của khu vực.

https://nhandan.vn/viet-nam-dong-hanh-asean-trong-giai-doan-moi-post1001929.html