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Thế giới

Ai Cập mong muốn nâng tầm hợp tác quốc phòng với Việt Nam

ClockThứ Sáu, 13/11/2026 15:05
Ngày 12/11 (giờ địa phương), Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương đã có cuộc gặp và làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập Salah Suleiman Jamblatt. Hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ai Cập thời gian qua, đặc biệt là từ khi hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác toàn diện.

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Các đại biểu tham dự buổi làm việc chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp) 

Tham dự buổi làm việc có các thành viên Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Ai Cập, lãnh đạo một số đơn vị chức năng của Bộ Công nghiệp Quốc phòng và các cán bộ ngoại giao Đại sứ quán Việt Nam tại Cairo.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ai Cập thời gian qua, đặc biệt là từ khi hai nước nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác toàn diện vào tháng 8/2025, đồng thời thảo luận các lĩnh vực tiềm năng nhằm mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Salah Suleiman Jamblatt hoan nghênh phía Việt Nam có kế hoạch mở Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng tại Cairo trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương cũng thông tin về Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ ba sắp được tổ chức tại Hà Nội (12/2026) với chủ đề “Hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển”; đồng thời nhắc lại lời mời của phía Việt Nam mời Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập tham dự sự kiện này. 

Bộ trưởng Salah Suleiman Jamblatt khẳng định sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập tham dự Triển lãm tại Hà Nội; nhấn mạnh việc tham dự Triển lãm là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước nhân chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch nước Việt Nam tháng 8/2025, hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Bộ trưởng Salah Suleiman Jamblatt cũng mong muốn nhân dịp dự Triển lãm lần này, đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập cũng sẽ kết hợp thăm, làm việc với một số cơ sở sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp và tập đoàn công nghiệp của Việt Nam nhằm tìm hiểu năng lực, trao đổi kinh nghiệm và xác định các cơ hội hợp tác cụ thể, qua đó đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Ai Cập nói chung và hợp tác trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm an ninh, quốc phòng, nhất là các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao giữa hai nước nói riêng.

https://nhandan.vn/ai-cap-mong-muon-nang-tam-hop-tac-quoc-phong-voi-viet-nam-post1002387.html?gidzl=elvoTBC1nGsWutjqlHl13wpbVtUc7SHOjRDz8w8SmbZaiYmaynoMNUIqUYEYIvTUjROh8ZOap8zEjm783m

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Ai Cậpmong muốnnâng tầmhợp tácquốc phòngViệt Nam
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