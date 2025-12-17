Hạ viện Mỹ thông qua dự luật y tế của đảng Cộng hòa

Toàn cảnh phiên họp Quốc hội Mỹ tại Washington, DC. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo đó, các khoản hỗ trợ liên bang cho người mua bảo hiểm y tế gần như chắc chắn sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay.

Dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao 216-211, chỉ vài giờ sau khi lãnh đạo đảng Cộng hòa đối mặt với sự phản đối trong nội bộ liên quan đến đề xuất gia hạn trợ cấp ACA do đảng Dân chủ ủng hộ. Trước đó, Hạ viện cũng đã bác đề xuất phút chót của đảng Dân chủ nhằm buộc Quốc hội tiến hành bỏ phiếu về gia hạn các khoản trợ cấp theo chương trình ACA thêm 3 năm.

Nếu Quốc hội không thông qua quyết định gia hạn, khoảng 24 triệu người Mỹ mua bảo hiểm y tế thông qua ACA sẽ phải đối mặt với chi phí bảo hiểm tăng mạnh từ ngày 1/1/2026. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, cảnh báo hàng triệu người có nguy cơ mất bảo hiểm, trong khi nhiều người khác buộc phải chuyển sang các gói bảo hiểm bất lợi hơn với mức khấu trừ và đồng chi trả cao hơn.

Dự luật của đảng Cộng hòa đặt mục tiêu giảm phí bảo hiểm cho một số nhóm đối tượng, nhưng đồng thời thu hẹp tổng mức trợ cấp và tăng chi phí đối với các nhóm khác từ tháng 1/2027. Văn bản này cũng mở rộng các kế hoạch bảo hiểm y tế liên kết, cho phép doanh nghiệp nhỏ, lao động tự do và người tự doanh cùng mua bảo hiểm theo nhóm để giảm chi phí. Đảng Cộng hòa chỉ trích cơ chế trợ cấp của ACA là gánh nặng cho ngân sách, khi phải dùng tiền thuế chi trả trực tiếp cho các công ty bảo hiểm để bù đắp phần chi phí mà người dân lẽ ra phải tự đóng.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), việc cắt bỏ các khoản trợ cấp sẽ giúp giảm thâm hụt liên bang khoảng 35,6 tỷ USD. Tuy nhiên, hệ quả là phí bảo hiểm người dân phải chi trả sẽ tăng mạnh, khiến số người được bảo hiểm y tế giảm trung bình khoảng 100.000 người/năm đến năm 2035.

Mặc dù đã được Hạ viện thông qua, khả năng dự luật được Thượng viện xem xét trước kỳ nghỉ lễ cuối năm là rất thấp. Trong khi đó, căng thẳng xung quanh việc các khoản trợ cấp ACA sắp hết hạn tiếp tục gia tăng, đặt hàng triệu người Mỹ trước nguy cơ phải trả mức phí bảo hiểm cao hơn và làm nóng thêm tranh cãi chính trị trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến vào năm 2026.