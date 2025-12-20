Pháp đảm nhiệm "ghế nóng" Chủ tịch G7: Gánh trên vai thách thức kép

Cờ của các nước G7. (Ảnh: TTXVN)

Đó là làm sao để vừa thắt chặt liên kết nội khối trong bối cảnh xung đột lợi ích giữa các nước thành viên gia tăng, vừa khôi phục tầm ảnh hưởng của G7 trong một thế giới không ngừng biến động.

Pháp đảm nhiệm “ghế nóng” vào thời điểm G7 đang đối mặt giai đoạn khó khăn, do những diễn biến khách quan của thế giới cùng tình trạng bất đồng nội bộ giữa một số nước thành viên. Theo đó, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục chuyển biến sâu sắc, khó lường. Xung đột kéo dài tại châu Âu, Trung Đông và châu Phi đe dọa trực tiếp tới sự ổn định toàn cầu. Thay đổi trong chính sách kinh tế và đối ngoại của Mỹ buộc các đồng minh truyền thống điều chỉnh chiến lược để thích nghi. Ngoài ra, sự trỗi dậy mạnh mẽ của Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) cùng các nước ở nam bán cầu đặt ra câu hỏi về tính đại diện của G7 trong cấu trúc toàn cầu mới.

Căng thẳng nội khối cũng là “hòn đá tảng” cản trở tiến trình hợp tác của G7. Theo giới phân tích, 50 năm sau ngày thành lập, nhóm đang đối mặt với sự chia rẽ chưa từng có, khi những giá trị chung gắn kết các nước thành viên bị lung lay. Trong năm 2025, mối quan hệ giữa Mỹ và Canada bị đẩy xuống mức thấp nhất trong lịch sử, chủ yếu do sóng gió thương mại song phương. Bên cạnh đó, thay đổi trong chính sách thuế quan của Washington cùng sự xáo trộn trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Liên minh châu Âu (EU) cũng khiến khoảng cách giữa Mỹ và các nước G7 bị nới rộng.

Những yếu tố nêu trên đe dọa trực tiếp đến khả năng đạt đồng thuận tại diễn đàn quy tụ bảy nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Thực tế cho thấy, cách tiếp cận khác biệt giữa một số nước thành viên đã dẫn đến tình trạng phân mảnh nội khối. Điều này được thể hiện rõ nét qua việc tại Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất, diễn ra tại Canada, G7 chỉ có thể đưa ra những thông cáo về một số vấn đề riêng lẻ, thay vì tuyên bố chung toàn diện như thông lệ được duy trì trong hàng chục năm qua.

Cùng với đó, sự rời đi sớm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ba ngày diễn ra hội nghị cũng phần nào phản ánh sự rạn nứt ngày càng sâu sắc. Không khí đồng thuận, từng được xem là “thương hiệu” của G7, đang đứng trước nguy cơ bị lu mờ bởi bất đồng giữa các nước thành viên.

Dù đối mặt một số khó khăn nhất định nhưng trên thực tế, G7 vẫn đóng vai trò quan trọng, khi những quyết sách của nhóm duy trì sức ảnh hưởng rõ rệt đối với đời sống kinh tế, chính trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục trông đợi và dành sự quan tâm đặc biệt cho “màn thể hiện” của Pháp trên cương vị dẫn dắt G7 năm 2026. Điều được kỳ vọng nhất là vai trò của Paris trong việc hàn gắn và thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên, cũng như triển khai một loạt bước đi tích cực nhằm nâng cao vị thế của G7 trong giải quyết một loạt vấn đề nổi cộm hiện nay.

Chương trình nghị sự của nước chủ nhà Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2026 dự kiến tập trung vào bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy hợp tác về khoáng sản quan trọng và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an ninh năng lượng… Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng nhấn mạnh mong muốn củng cố vị thế của nhóm trong “một thế giới đang trở nên bất ổn và chia rẽ hơn”. Những ưu tiên này của Pháp cho thấy quyết tâm khẳng định vai trò của G7 dẫn đầu trong xử lý các vấn đề cấp bách, thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thời đại.

Trong bối cảnh thế giới biến động khôn lường, năm 2026 sẽ mang đến cho Pháp thách thức lớn trên vai trò Chủ tịch G7. Đặc biệt, khi Mỹ - thành viên cốt cán của nhóm, đang tái định hình chiến lược đối ngoại và kinh tế, thì việc liệu G7 có thể thu hẹp bất đồng, hay sẽ tiếp tục đối mặt nguy cơ chia rẽ sâu sắc hơn vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để Paris thể hiện sự khéo léo và bản lĩnh của “người thuyền trưởng” tại một diễn đàn có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu.