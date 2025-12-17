Thủ tướng Canada bàn giao chức Chủ tịch G7 cho Tổng thống Pháp

Cờ của các nước G7. (Nguồn: DPA)

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, ngày 19/12, Thủ tướng Canada Mark Carney đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để bàn giao chức Chủ tịch Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7).

Thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng Canada cho hay Tổng thống Macron đã chúc mừng Thủ tướng Carney về việc Canada đảm nhiệm thành công chức Chủ tịch G7 năm 2025.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các thành tựu quan trọng của G7 dưới sự lãnh đạo của Canada, bao gồm những nỗ lực chung nhằm củng cố an ninh tập thể, tăng cường an ninh năng lượng toàn cầu và xây dựng một nền kinh tế toàn cầu bền bỉ hơn.

Theo thông cáo, hai bên cũng đã thảo luận về những cơ hội và thách thức trong tương lai đối với vai trò Chủ tịch G7 của Pháp vào năm 2026 và tái khẳng định tầm quan trọng của tổ chức này "trong một thế giới bất ổn và chia rẽ hơn."

Hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ làm việc "thực tế" với các đối tác quốc tế để "bảo vệ sự ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy hợp tác về khoáng sản quan trọng, trí tuệ nhân tạo và năng lượng."

Canada đã đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Kananaskis, tỉnh bang Alberta vào tháng 6, cũng như một loạt các cuộc họp cấp bộ trưởng trong suốt năm 2025 về những lĩnh vực trọng yếu./.