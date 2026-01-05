  • Huế ngày nay Online
EU nhất trí ký thỏa thuận với MERCOSUR bất chấp các cuộc biểu tình của nông dân

ClockChủ Nhật, 11/01/2026 08:56
Hội đồng châu Âu ngày 9/1 thông qua các quyết định cho phép Liên minh châu Âu (EU) tiến hành ký hiệp định thương mại tạm thời giữa EU và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR), gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay, và Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR.

EU kêu gọi tôn trọng nguyện vọng của người dân VenezuelaEU hỗ trợ khẩn cấp Thụy SĩThông qua khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine: Bước tiến pháp lý lịch sử của EU

Động thái này được đánh giá là bước tiến then chốt, mở đường cho việc làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai khu vực sau hơn 25 năm đàm phán.

Theo Hội đồng châu Âu, khi được ký và triển khai, các hiệp định sẽ thiết lập khuôn khổ pháp lý hiện đại cho đối thoại chính trị, hợp tác đa lĩnh vực và thúc đẩy thương mại, đầu tư giữa EU và MERCOSUR. Các quyết định vừa được thông qua cho phép EU ký các văn kiện, tuy nhiên, để chính thức có hiệu lực, các hiệp định vẫn cần sự chấp thuận của Nghị viện châu Âu.

Phát biểu với tư cách quốc gia Chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Cộng hòa Cyprus Michael Damianos nhấn mạnh, đây là dấu mốc lịch sử trong quan hệ EU-MERCOSUR; nêu rõ, trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, việc củng cố hợp tác chính trị, tăng cường liên kết kinh tế và khẳng định lại cam kết chung về phát triển bền vững mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đồng thời tạo thêm cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Hiệp định Đối tác EU-MERCOSUR được xây dựng như một khuôn khổ toàn diện, bao trùm các nội dung đối thoại chính trị, hợp tác và cam kết đa ngành, với trọng tâm là phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, quyền con người, di cư, an ninh và quản lý khủng hoảng. 

Trong khi đó, Hiệp định Thương mại tạm thời phản ánh trụ cột tự do hóa thương mại-đầu tư, cho phép các cam kết về cắt giảm thuế quan, mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ, tạo thuận lợi cho đầu tư.

Trước khi diễn ra cuộc bỏ phiếu về các thỏa thuận giữa EU và MERCOSUR, nông dân Pháp ngày 8/1 đã đưa máy kéo vào khu vực thủ đô Paris để biểu tình phản đối hiệp định thương mại tự do giữa EU và MERCOSUR. Cuộc biểu tình do một nghiệp đoàn nông dân của Pháp tổ chức, với hàng chục máy kéo được đưa vào một số khu vực trung tâm thủ đô Paris, trong đó có tháp Eiffel.

Một cuộc biểu tình khác đã xảy ra gần thành phố Bordeaux ở tây nam nước Pháp, trong đó giới chức địa phương cho biết khoảng 40 phương tiện nông nghiệp đã chặn lối vào một kho nhiên liệu.

Người biểu tình bày tỏ lo ngại hiệp định sẽ tạo ra cạnh tranh không công bằng, khiến nông sản trong nước chịu sức ép trước làn sóng hàng hóa giá rẻ từ các nước Nam Mỹ.

