Đưa ẩm thực Việt đến gần bạn bè quốc tế giữa lòng Bangkok

Chương trình “Trải nghiệm ẩm thực Việt Nam” thu hút đông đảo bạn bè quốc tế và kiều bào tại Bangkok. (Ảnh: MINH THẮNG)

Hàng chục khách mời là phu nhân, phu quân Đoàn ngoại giao tại Bangkok, Bộ Ngoại giao Thái Lan và kiều bào tại Bangkok đã được tham gia trực tiếp, cùng trải nghiệm tráng bánh cuốn, làm nem rán trong không gian gần gũi, thân thiện, xóa nhòa khoảng cách về ngôn ngữ và quốc gia.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu những món ăn quen thuộc mà còn trở thành cầu nối văn hóa, giúp bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc hơn về đời sống và tâm hồn người Việt Nam.

Trong không gian ẩm thực Việt Nam được bài trí đậm nét truyền thống, từ những chiếc mẹt tre nhỏ bày trang nhã nguyên liệu và gia vị đặc trưng làm bánh cuốn như bột gạo, thịt xay, mộc nhĩ, hành tây hay của món nem rán là thịt ba chỉ xay, miến, mộc nhĩ, hành tây, trứng gà…, các vị khách quý được giới thiệu về công đoạn chế biến món ăn, từ cách chọn nguyên liệu tươi ngon, cách pha nước chấm cho đến kỹ thuật tráng bánh sao cho đẹp mắt.

Khách mời được hướng dẫn tỉ mỉ các bước làm bánh cuốn. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Cả một không gian ấm cúng và hiểu biết lẫn nhau giữa lòng Bangkok với những tiếng cười, những lời trao đổi đã góp phần làm cho sự kiện trở nên sống động và ý nghĩa hơn. Không ít khách mời bày tỏ vui thích khi lần đầu tiên tự tay làm ra những món ăn Việt Nam và thưởng thức thành quả của mình.

Qua trải nghiệm đó, họ có cơ hội hiểu rõ hơn về triết lý ẩm thực của người Việt, đó là nâng tầm ẩm thực với sự hài hòa giữa hương vị và màu sắc qua việc bài trí.

Sau khi tự tay tráng bánh cuốn và làm nem rán, phấn khởi chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Thái Lan bà Varaporn Phuangketkeow, phu nhân của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow cho biết, bà thực sự phấn khích khi được tự tay làm món bánh cuốn và nem rán với toàn bộ công đoạn từ tráng bánh, cuốn và rán nem.

Với nụ cười tươi, bà Varaporn Phuangketkeow vui vẻ cho biết, việc tráng bánh cuốn thực sự khó nhưng được các bạn hướng dẫn nên tôi đã “vượt qua” sau lần tráng thứ hai.

Còn ông Đỗ Xuân Lộc, kiều bào Bangkok hồ hởi cho chúng tôi biết, ông rất vui khi được đến dự, được cảm nhận bầu không khí quê nhà Việt Nam thân thương và vinh dự là người Việt Nam khi thấy các bạn bè nước ngoài tỏ ý trầm trồ khen ngợi khi thưởng thức các món ăn Việt Nam.

Với tên gọi "Vietnamese Cooking Morning", chương trình quảng bá văn hóa ẩm thực đến với bạn bè quốc tế đã góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách đến cộng đồng quốc tế. Đây cũng là dịp để tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các cơ quan ngoại giao, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan cũng như với các quốc gia khác.

Trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân tại Bangkok vào cuối sự kiện, bà Hồ Thị Thu Trang, Phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan, chủ trì sự kiện cho biết, ban tổ chức chương trình đã có sự chuẩn bị công phu, từ các dụng cụ làm bánh cuốn mang từ Việt Nam sang cho đến chuẩn bị các gia vị, nguyên liệu và đặc biệt là việc trình diễn việc làm món ăn trực tiếp với các vị khách quý.

Qua việc tham gia cùng làm món ăn, các vị khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi thưởng thức bánh cuốn và nem rán, đó cũng là điều mà chị em phụ nữ trong Đại sứ quán Việt Nam mong muốn.

