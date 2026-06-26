Động đất tại Venezuela: Số người thiệt mạng tăng lên 920 người, tiếp tục ghi nhận dư chấn mạnh

Các lực lượng quốc tế lên đường hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất ở Venezuela. (Ảnh: TTXVN)

Ông Rodriguez cho biết thêm hiện vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát và 3.007 người phải di dời do thảm họa. Trận động đất đã làm hư hại 383 tòa nhà, bao gồm 13 bệnh viện và 25 trung tâm thương mại. Ngoài ra, có 1.002 cơ sở vật chất khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Tính đến chiều 26/6 (giờ địa phương), có 871 nhân viên cứu hộ quốc tế đang hỗ trợ các hoạt động cứu trợ tại quốc gia này. Trong khi đó, theo một trang web được thành lập để tiếp nhận báo cáo về những người vẫn chưa được tìm thấy, tính đến trưa 26/6, hơn 50.000 người vẫn đang mất tích.

Cùng ngày, Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải châu Âu (EMSC) cho biết một trận động đất có độ lớn 4,7 đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía Bắc Venezuela. Theo EMSC, trận động đất được ghi nhận vào lúc 22 giờ 16 phút (theo giờ GMT), tâm chấn cách thủ đô Caracas của Venezuela 86km về phía Tây Tây Bắc, có độ sâu chấn tiêu 10km.

Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã điện đàm với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Trong đó, ông Guterres đã cam kết sự hỗ trợ toàn diện của tổ chức này cho các nỗ lực cứu trợ động đất ở Venezuela. Liên hợp quốc và các đối tác nhân đạo đang nhanh chóng tăng cường ứng phó, tiến hành đánh giá và huy động viện trợ.

Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Stephane Dujarric, Điều phối viên Cứu trợ Khẩn cấp của Liên hợp quốc, ông Tom Fletcher, đã phân bổ 15 triệu USD từ Quỹ Ứng phó khẩn cấp trung ương (CERF) để hỗ trợ viện trợ khẩn cấp tại Venezuela.

Trong khi đó, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) đang hỗ trợ hoạt động trên thực địa, tạo điều kiện chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các đối tác để giúp bảo đảm việc triển khai hiệu quả các đội tìm kiếm và cứu hộ quốc tế. Theo ông Dujarric, tổng cộng 30 đội tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai đến Venezuela, với hơn 1.600 nhân viên và 100 chó nghiệp vụ của nhiều quốc gia khác nhau.

https://nhandan.vn/dong-dat-tai-venezuela-so-nguoi-thiet-mang-tang-len-920-nguoi-tiep-tuc-ghi-nhan-du-chan-manh-lien-hop-quoc-cam-ket-ho-tro-toan-dien-cac-no-luc-cuu-tro-post971854.html?gidzl=vy4XBJoCt7Jbt2WjCv3OSEJSAImaceyZ_u5vUIR9YIFnqNukAis38QAA82vybjmafzrzB6BkViLkE8pHTW