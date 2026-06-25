Động đất tại Venezuela: 188 người thiệt mạng, hơn 1.500 người bị thương

Trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng tại Venezuela - Ảnh: AP

Phát biểu trên kênh truyền hình VTV của Venezuela, ông Rodríguez cho biết: "Có 1.520 người bị thương. Tất cả đã được đưa đến bệnh viện và đang được điều trị, chăm sóc y tế".

Hiện vẫn còn 157 người mất tích, trong khi hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập. Công tác tìm kiếm và cứu nạn đang được khẩn trương triển khai.

Trận động đất cũng gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng. Tám bệnh viện, 20 trung tâm thương mại và 68 công trình hạ tầng bị hư hại. Khoảng 250 tòa nhà bị hư hỏng hoặc sập hoàn toàn. Một số cơ sở y tế đã phải sơ tán bệnh nhân để bảo đảm an toàn.

Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời cho biết nhiều đội cứu trợ đã được huy động khẩn cấp để hỗ trợ Venezuela.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ công tác ứng phó và nhanh chóng tiếp cận các cộng đồng bị ảnh hưởng, đồng thời bày tỏ đoàn kết với người dân Venezuela trong giai đoạn khó khăn. Nhiều quốc gia cũng nhanh chóng cam kết hỗ trợ Venezuela.

Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), Venezuela hứng chịu trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 với tâm chấn gần thành phố San Felipe có khoảng 220.000 dân và trận động đất thứ hai xảy ra ngay sau đó với độ lớn 7,5, mạnh nhất ở nước này trong hơn 125 năm qua. Bang La Guaira được đánh giá là một trong những khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân bình tĩnh, đoàn kết và tuân thủ các hướng dẫn của lực lượng chức năng. Bà Rodríguez khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là bảo vệ tính mạng người dân, đồng thời cho biết chính phủ sẽ huy động mọi nguồn lực để triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ và hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng.