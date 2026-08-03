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Thế giới

Động đất tại Colombia: Toàn bộ cộng đồng người Việt ở địa bàn đều an toàn

ClockThứ Tư, 12/08/2026 08:51
Tính đến chiều 10/8 (giờ địa phương), toàn bộ cộng đồng người Việt ở địa bàn đều an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia đã triển khai ngay các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân theo quy định.

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Trận động đất làm hư hại 1.575 công trình nhà ở, trong đó 61 công trình bị phá hủy hoàn toàn - Ảnh: AP 

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia, sáng 10/8 (giờ địa phương) đã xảy ra trận động đất với cường độ 7,4 độ richter có tâm chấn tại tỉnh Chocó (cách thủ đô Bogota khoảng 313 km về phía tây), gây ra thiệt hại nặng nề đối với thủ đô Bogotá, các thành phố miền Trung và miền Tây như Medellín, Cali, Pereira và Manizales.

Ngay trong sáng 10/8 (giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia đã liên hệ với Cộng đồng người Việt Nam tại Colombia để nắm bắt tình hình.

Tính đến chiều 10/8 (giờ địa phương), toàn bộ cộng đồng người Việt ở địa bàn đều an toàn; Đại sứ quán đã triển khai ngay các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân theo quy định.

Công dân Việt Nam có yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp đề nghị liên lạc với Tổng đài Bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao +84981848484 hoặc đường dây nóng bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela kiêm nhiệm Colombia +58 4242674447 để được hỗ trợ kịp thời./.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa: động đấtColombiangười Việt
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