Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela

ClockThứ Năm, 02/04/2026 15:27
Ngày 1/4, chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez - chính trị gia nắm quyền lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ sau khi Washington bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro trong chiến dịch quân sự hôm 3/1 tại Caracas.

 Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tên của bà Rodriguez đã được xóa khỏi "Danh sách các cá nhân được chỉ định đặc biệt".

Ngay sau động thái trên của Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà Rodríguez đánh giá động thái này là “bước đi đúng hướng” nhằm bình thường hóa và củng cố quan hệ song phương giữa hai nước.

Bà Rodriguez từng là cấp phó của ông Maduro. Bà cùng một số quan chức trong chính quyền của ông Maduro, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello bị Washington trừng phạt vì vai trò chủ chốt, kéo theo các hạn chế tài chính nghiêm ngặt. Tổng thống lâm thời Rodriguez đã cách chức ông Lopez vào giữa tháng 3 vừa qua.

Việc dỡ bỏ trừng phạt được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Washington và Caracas tiếp tục được cải thiện.

Theo nhandan.vn
Quan hệ Nga-Mỹ: Một bước tiến quan trọng

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược và xung đột quốc tế như “nước sôi lửa bỏng”, quan hệ Nga-Mỹ vừa lóe lên những tín hiệu đáng chú ý. Các diễn biến gần đây không chỉ hé lộ xu hướng vận động mới, mà còn mở ra những kịch bản đối thoại giữa hai quốc gia thời gian tới.

Tuyên bố mới của Mỹ và Iran về chiến sự tại Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang với những diễn biến quân sự dồn dập tại khu vực Trung Đông, các tuyên bố trái chiều liên quan đến khả năng ngừng bắn và kiểm soát eo biển Hormuz đang làm gia tăng bất định đối với an ninh năng lượng toàn cầu.

Vừa hợp tác, vừa cạnh tranh

Sau nhiều tháng trì hoãn, Nghị viện châu Âu (EP) vừa “bật đèn xanh” cho thỏa thuận thương mại giữa Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ, kèm theo một số điều kiện.

