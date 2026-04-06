Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Tổng thống lâm thời Venezuela

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. (Ảnh tư liệu: THX/TTXVN)

Theo thông báo trên trang web của Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ, tên của bà Rodriguez đã được xóa khỏi "Danh sách các cá nhân được chỉ định đặc biệt".

Ngay sau động thái trên của Mỹ, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez đã cảm ơn Tổng thống Donald Trump.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, bà Rodríguez đánh giá động thái này là “bước đi đúng hướng” nhằm bình thường hóa và củng cố quan hệ song phương giữa hai nước.

Bà Rodriguez từng là cấp phó của ông Maduro. Bà cùng một số quan chức trong chính quyền của ông Maduro, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng Vladimir Padrino Lopez và Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello bị Washington trừng phạt vì vai trò chủ chốt, kéo theo các hạn chế tài chính nghiêm ngặt. Tổng thống lâm thời Rodriguez đã cách chức ông Lopez vào giữa tháng 3 vừa qua.

Việc dỡ bỏ trừng phạt được xem là dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Washington và Caracas tiếp tục được cải thiện.

https://nhandan.vn/my-do-bo-trung-phat-tong-thong-lam-thoi-venezuela-post952733.html