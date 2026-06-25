Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu trong lòng mỗi người dân Venezuela

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng lãnh đạo Venezuela đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đại lộ Bolívar ở thủ đô Caracas. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Cùng dự buổi lễ, về phía Venezuela có các Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Pedro Infante, Đô đốc Carmen Menéndez, Thị trưởng Caracas, Grecia Colmenares, Phó Chủ tịch thứ hai Quốc hội Venezuela cùng đông đảo đại diện các bộ, ngành, địa phương và người dân thủ đô Caracas.

Trong không khí trang nghiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội Venezuela đã đặt vòng hoa mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Lê Hoài Trung xúc động điểm lại những nét chính trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bộ trưởng nhấn mạnh, di sản tư tưởng vĩ đại mà Người để lại cho Đảng và nhân dân Việt Nam chính là kim chỉ nam cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đặc biệt, Bộ trưởng làm nổi bật tư tưởng của Hồ Chủ tịch về tinh thần "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" - đây không chỉ là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là nền tảng của tình đoàn kết quốc tế trong sáng.

Bộ trưởng khẳng định, tình đoàn kết, gắn bó giữa Việt Nam và Venezuela chính là minh chứng sống động cho giá trị tư tưởng ấy trong thời đại ngày nay.

Về phần mình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội Venezuela, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng PSUV, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội, Pedro Infante đã có bài phát biểu sâu sắc ca ngợi cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nhấn mạnh, tấm gương hy sinh cống hiến trọn đời vì độc lập, tự do của Bác Hồ luôn là nguồn cảm hứng to lớn cho các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, trong đó có nhân dân Venezuela.

Đồng chí Pedro Infante bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc đối với vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đánh giá cao những thành tựu Đổi mới to lớn của Việt Nam, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Venezuela khẳng định, mọi thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam đều bắt nguồn từ đường lối đúng đắn, sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đồng chí Pedro Infante cho biết, trong sự nghiệp bảo vệ độc lập và phát triển đất nước hiện nay của Venezuela, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu trong lòng mỗi đảng viên PSUV và người dân Venezuela; Việt Nam-Hồ Chí Minh, luôn là một hình mẫu cho sự nghiệp cách mạng của mình.

Trên cơ sở đó, đồng chí khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quốc hội và nhân dân hai nước Việt Nam-Venezuela trên mọi lĩnh vực.

Tại buổi lễ, đông đảo nhân dân thủ đô Caracas, đại diện nhiều các chính đảng trong liên minh cầm quyền không khỏi xúc động khi được nghe các ca khúc nổi tiếng ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhà cách mạng, Nghệ sĩ Nhân dân Venezuela Ali Primera sáng tác và được chính Thứ trưởng Văn hóa, đại biểu Quốc hội, nghệ sĩ Ali Alejandro cháu của cố nghệ sĩ Ali Primera) biểu diễn.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung dẫn đầu đã đặt vòng hoa viếng Nhà Giải phóng, Anh hùng giải phóng dân tộc Simón Bolívar tại Đền quốc gia Panteón. Buổi lễ được tổ chức trọng thể với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương Venezuela cùng đông đảo các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện các nước tại Venezuela.

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