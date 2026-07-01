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Động đất tại Venezuela: Bé trai ba tuổi sống sót sau sáu ngày mắc kẹt trong đống đổ nát

ClockThứ Tư, 01/07/2026 14:43
Giới chức Venezuela cho biết, một bé trai ba tuổi đã được cứu sống sau sáu ngày bị mắc kẹt do hai trận động đất liên tiếp tại nước này.

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Những tòa nhà bị hư hại do động đất tại La Guaira, Venezuela. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez chia sẻ trên mạng xã hội, bé Klieber Moran đã được đưa ra an toàn sau khi được phát hiện còn sống trong một tòa nhà tại bang ven biển La Guaira - khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất sau hai trận động đất ngày 24/6 vừa qua.

“Sự sống của Klieber là nguồn hy vọng cho người dân của chúng ta”, bà Rodriguez bày tỏ.

Cũng theo Tổng thống lâm thời Venezuela, chiến dịch giải cứu bé trai này được thực hiện bởi một đội cứu hộ đến từ Jordan. Sau đó, bé đã được chuyển đến cơ sở y tế để được chăm sóc tích cực.

Theo số liệu do bà Rodriguez cung cấp, khoảng 75.238 gia đình bị ảnh hưởng bởi động đất đã nhận được hỗ trợ, với sự tham gia của hơn 3.300 nhân viên cứu hộ nước ngoài và 45 đoàn quốc tế, cùng với 140 chó cứu hộ, 49 phương tiện hỗ trợ và hơn 700.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo.

Theo số liệu chính thức sơ bộ, tính đến ngày 30/6, hai trận động đất liên tiếp xảy ra tại Venezuela vào ngày 24/6 vừa qua đã khiến hơn 1.900 người thiệt mạng, hơn 10.500 người bị thương, gần 16.000 người phải sơ tán và gây thiệt hại nghiêm trọng về vật chất tại quốc gia Nam Mỹ này.

https://nhandan.vn/dong-dat-tai-venezuela-be-trai-ba-tuoi-song-sot-sau-sau-ngay-mac-ket-trong-dong-do-nat-post972642.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: động đấtVenezuelabé trai
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